Tempsens Instruments India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
19,647.2
|102.2
|20,989.1
|66.01
|0.18
|853.3
|2,780.71
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
1,502.65
|132.39
|9,836.12
|18.67
|0
|181.97
|140.03
Omnitech Engineering Ltd
OMNI
586.35
|0
|7,251.16
|29.41
|0
|169.22
|50.58
Skipper Ltd
SKIPPER
549.45
|27.36
|6,205.34
|56.47
|0.02
|1,309.83
|130.62
Lohia Corp Ltd
LCL
561.25
|0
|5,929.61
|73.27
|0.27
|499.75
|53.07
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.