The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Samvardhana Motherson International Ltd
MOTHERSON
139.01
|81.23
|1,46,601.21
|482.51
|0
|3,476.82
|36.27
Bosch Ltd
BOSCHLTD
36,610
|45.93
|1,07,810.31
|568.5
|0.74
|5,565.7
|5,033.86
Uno Minda Ltd
UNOMINDA
1,053.1
|60.88
|60,856.38
|203.09
|0.25
|3,930.97
|100.33
Sona BLW Precision Forgings Ltd
SONACOMS
588.25
|53.41
|36,575.27
|207.34
|0.58
|1,171.58
|93.91
Endurance Technologies Ltd
ENDURANCE
2,513.5
|46.95
|35,176.97
|209.75
|0
|2,958.02
|351.24
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.