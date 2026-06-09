Trustedge Capital Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
870.9
|31.99
|5,42,218.36
|4,839.5
|0.69
|18,309.62
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,670.85
|186.69
|2,67,427.9
|16.01
|0.09
|46.73
|63.61
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
896.65
|21.1
|2,10,966.55
|3,013.57
|0.96
|12,302.04
|447.64
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
3,233.8
|48.46
|1,59,833.32
|763.42
|3.16
|1,517.01
|84.39
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
229
|222.33
|1,51,211.94
|80.04
|0.25
|134.79
|56.36
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.