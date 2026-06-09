Twamev Construction & Infrastructure Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
3,875.5
|49.3
|5,33,088.18
|3,560.92
|0.98
|47,190.86
|541.77
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
228.23
|59.36
|47,528.03
|212.27
|0
|6,648.4
|42.5
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
20.65
|24.9
|24,965.23
|389.9
|0.63
|1,171.76
|13.71
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
352.25
|75.78
|24,828.26
|276.44
|0.05
|2,378.11
|109.77
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,266.9
|20.29
|21,654.81
|219.84
|0.87
|6,963.98
|481.02
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.