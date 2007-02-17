Varmora Granito Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Kajaria Ceramics Ltd
KAJARIACER
1,199.3
|35.67
|18,846.17
|155.77
|1.18
|1,190.08
|184.48
Cera Sanitaryware Ltd
CERA
5,520.15
|34.5
|7,119.64
|45.31
|1.36
|485.98
|1,144.01
Somany Ceramics Ltd
SOMANYCERA
591.65
|20.03
|2,426.52
|35.11
|1.01
|687.68
|217.18
Nitco Ltd
NITCO
89.25
|0
|2,147.05
|-9.25
|0
|114.22
|14.85
Asian Granito India Ltd
ASIANTILES
51.3
|0
|1,520.92
|2.24
|0
|277.77
|50.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.