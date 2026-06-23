Vedanta Oil and Gas Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
233.78
|41.12
|4,50,394.04
|3,086.67
|0
|11,573.41
|26.47
NTPC Ltd
NTPC
367.05
|15.36
|3,55,819.16
|8,747.27
|2.45
|43,110.74
|180.33
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
289.75
|16.93
|2,69,578
|4,552.8
|4.66
|9,971.09
|107.44
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
1,549.9
|310.85
|2,54,991.1
|13
|0
|6,216
|90.39
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
1,539.4
|323.91
|1,84,823.34
|199.13
|0
|1,252.13
|174.12
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.