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Altius Telecom Infrastructure Trust Dividend

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170
(0.00%)
Jun 5, 2026|05:30:00 AM

Data Infr.Trust CORPORATE ACTIONS

09/06/2025calendar-icon
09/06/2026calendar-icon
PurposeAnnouncement DateEx-DateRecord DateDividend AmountDividend per ShareRemark
Dividend28 May 20262 Jun 20262 Jun 20264.01162.6744Final
total distribution of Rs. 4.0116 per Unit payable as under:- Return on Capital - Rs. 2.5360 per Unit Return of Capital - Rs. 1.4756 per Unit.
Dividend25 Feb 20262 Mar 20262 Mar 20263.11742.078Final
In the capacity of the Investment Manager of the Trust was held today, i.e. on Wednesday, February 25, 2026, wherein the Board, inter alia, declared a total distribution of Rs. 3.1174 per Unit payable as under
Dividend19 Nov 202524 Nov 202524 Nov 20254.23192.8212Final
Declared a total distribution of Rs. 4.2319 per Unit payable as under: - Return on Capital - Rs. 3.0295 per Unit - Return of Capital - Rs. 1.2024 per Unit.
Dividend12 Nov 202517 Nov 202517 Nov 20250.65630.4375Final
declared a total distribution of Rs. 0.6563 per Unit payable as under Return on Capital - Rs. 0.1188 per Unit Return of Capital - Rs. 0.5375 per Unit
Dividend22 Aug 202528 Aug 202528 Aug 20253.71622.4775Final
The Board declared a total distribution of Rs. 3.7162 per Unit payable as under: - Return on Capital - Rs. 2.6071 per Unit - Return of Capital - Rs. 1.1091 per Unit

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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