|Purpose
|Announcement Date
|Ex-Date
|Record Date
|Dividend Amount
|Dividend per Share
|Remark
|Dividend
|28 May 2026
|2 Jun 2026
|2 Jun 2026
|4.0116
|2.6744
|Final
|total distribution of Rs. 4.0116 per Unit payable as under:- Return on Capital - Rs. 2.5360 per Unit Return of Capital - Rs. 1.4756 per Unit.
|Dividend
|25 Feb 2026
|2 Mar 2026
|2 Mar 2026
|3.1174
|2.078
|Final
|In the capacity of the Investment Manager of the Trust was held today, i.e. on Wednesday, February 25, 2026, wherein the Board, inter alia, declared a total distribution of Rs. 3.1174 per Unit payable as under
|Dividend
|19 Nov 2025
|24 Nov 2025
|24 Nov 2025
|4.2319
|2.8212
|Final
|Declared a total distribution of Rs. 4.2319 per Unit payable as under: - Return on Capital - Rs. 3.0295 per Unit - Return of Capital - Rs. 1.2024 per Unit.
|Dividend
|12 Nov 2025
|17 Nov 2025
|17 Nov 2025
|0.6563
|0.4375
|Final
|declared a total distribution of Rs. 0.6563 per Unit payable as under Return on Capital - Rs. 0.1188 per Unit Return of Capital - Rs. 0.5375 per Unit
|Dividend
|22 Aug 2025
|28 Aug 2025
|28 Aug 2025
|3.7162
|2.4775
|Final
|The Board declared a total distribution of Rs. 3.7162 per Unit payable as under: - Return on Capital - Rs. 2.6071 per Unit - Return of Capital - Rs. 1.1091 per Unit
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