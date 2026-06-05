Altius Telecom Infrastructure Trust Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
IndiGrid Infrastructure Trust
INDIGRID
171.7
|14.04
|19,540.81
|385.84
|8.39
|812.15
|140.21
Powergrid Infrastructure Investment Trust
PGINVIT
93.41
|10.64
|8,500.3
|142.98
|12.85
|233.97
|90.79
RaajMarg Infra Investment Trust
RIIT
111.09
|0
|6,665.4
|10.31
|0
|10.67
|100
Citius Transnet Investment Trust
CITIUSINVT
105.88
|0
|6,458.68
|-92.23
|0
|500.85
|27.9
Indus Infra Trust
INDUSINVIT
125.15
|18.79
|5,543.38
|75.93
|10.27
|195.03
|111.62
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.