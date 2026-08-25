No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
47.81
47.81
2.67
2.67
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
107.45
74.25
66.92
49.15
Net Worth
155.26
122.06
69.59
51.82
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
180.07
153.98
129.81
111.56
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
180.07
153.98
129.81
111.56
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
2.29
1.44
1.14
2.7
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
4,116.4
|42.15
|5,66,361.52
|4,455.26
|0.92
|36,024.07
|541.71
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
218.4
|55.01
|45,536.84
|155.62
|0.78
|4,302.81
|42.5
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
399.4
|63
|28,232.56
|121.7
|0.04
|2,266.28
|109.66
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,384.05
|22.11
|23,635.77
|265.36
|0.79
|5,481.86
|481.02
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
18.81
|20.01
|22,718.72
|269.53
|0.69
|1,230.26
|13.71
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / M D / Promoter
SANJAY KUMAR SARRAF
WTD & Executive Director
Krishna Ranjan
E D & Wholetime Director
Mr. Rajan
Independent Non Exe. Director
RADHAKRISHNAN NAGARAJAN
Independent Non Exe. Director
Nalini Shastri Vanjani
Independent Non Exe. Director
Fareed Ahmed
Company Sec. & Compli. Officer
Arpit Sharma
B-1 Plot No.11 Local Shopping-,
Complex Vasant Kunj South Delh,
Delhi - 110070
Tel: +91 11 4011 4238/37
Website: http://www.annuprojects.com
Email: cs@annuprojects.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Annu Projects Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.