BirlaNu Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Ramco Industries Ltd
RAMCOIND
287.55
|23.75
|2,495.39
|26.16
|0.43
|397.21
|154.86
BirlaNu Ltd
BIRLANU
1,248.2
|49.19
|942.5
|-24.88
|1.2
|625.05
|1,582.01
BIGBLOC Construction Ltd
BIGBLOC
48.78
|0
|691.6
|-0.72
|0
|27.1
|3.39
Visaka Industries Ltd
VISAKAIND
77.92
|16.74
|674.22
|40.92
|1.54
|479.43
|96.69
Everest Industries Ltd
EVERESTIND
341
|0
|547.5
|-63.53
|0.29
|310.01
|329.85
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.