First Custodian Fund I Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Billionbrains Garage Ventures Ltd
GROWW
189.9
|73.04
|1,19,135.6
|541.36
|0
|962.78
|13.33
Motilal Oswal Financial Services Ltd
MOTILALOFS
820.65
|53.57
|49,406.79
|-48.93
|0.73
|937.43
|132.05
360 ONE WAM Ltd
360ONE
1,056.25
|108.56
|42,914.93
|248.46
|0
|25.28
|182.95
Angel One Ltd
ANGELONE
325.55
|29.07
|29,734.09
|351.45
|7.58
|1,443.75
|67.9
Nuvama Wealth Management Ltd
NUVAMA
1,531.9
|49.23
|27,919.1
|19.11
|0.91
|172.14
|113.44
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.