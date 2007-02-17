Himalaya Nutravedics India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
SUNPHARMA
1,844
|138.96
|4,42,437.37
|1,115.14
|0.87
|5,641.31
|93.23
Divis Laboratories Ltd
DIVISLAB
9,344
|82.8
|2,48,053.84
|891
|0.32
|2,974
|629.49
Torrent Pharmaceuticals Ltd
TORNTPHARM
4,991
|92.56
|1,89,841.6
|492
|0.68
|4,073
|222.76
Zydus Lifesciences Ltd
ZYDUSLIFE
1,161
|31.77
|1,15,810.19
|339.6
|0.09
|2,723.5
|237.3
Cipla Ltd
CIPLA
1,381
|34.02
|1,11,565.25
|862.16
|0.94
|4,672.12
|423.35
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.