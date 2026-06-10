No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
14.25
0.75
0.75
Preference Capital
0
0
0
Reserves
0.08
6.51
5.8
Net Worth
14.33
7.26
6.55
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Tata Consumer Products Ltd
TATACONSUM
1,107
|67.13
|1,09,553.02
|315.16
|0.9
|3,891.76
|179.91
CCL Products (India) Ltd
CCL
1,194.3
|55.52
|15,947.24
|107.31
|0.48
|557.77
|103.13
Pix Transmission Ltd
PIXTRANS
1,591.55
|23.56
|2,169.28
|16.99
|0.57
|155.13
|466.63
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd
TINNARUBR
868.75
|29.4
|1,565.12
|16.95
|0.37
|154.56
|162.69
GRP Ltd
GRPLTD
1,701.35
|92.21
|907.39
|-0.08
|0.21
|142.93
|361.28
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No Record Found
Khasra No.9 Dehradun Rd,
Kumar Hera Village,
Uttar Pradesh - 247001
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Email: cs@horizonreclaim.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Horizon Reclaim India Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.