Medinova Diagnostic Services Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.
Invest wise with Expert advice
SectorHealthcare
Open₹44.89
Prev. Close₹44.01
Turnover(Lac.)₹16.43
Day's High₹44.89
Day's Low₹41.25
52 Week's High₹45.1
52 Week's Low₹41.25
Book Value₹-0.58
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)43.37
P/E40.61
EPS1.07
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
9.96
9.96
9.96
9.96
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-11.15
-12.02
-12.79
-13.43
Net Worth
-1.19
-2.06
-2.83
-3.47
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
11.51
11.31
5.49
6.68
yoy growth (%)
1.74
106.01
-17.82
11.24
Raw materials
-2.43
-1.46
-0.85
-1.22
As % of sales
21.15
12.95
15.57
18.34
Employee costs
-1.81
-1.58
-1.78
-2.07
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
2.55
2.29
-0.26
-1.6
Depreciation
-0.26
-0.32
-0.41
-0.86
Tax paid
-0.47
-0.12
-0.02
0.01
Working capital
2.87
1.45
0.38
1.06
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
1.74
106.01
-17.82
11.24
Op profit growth
16.12
755.4
-189.1
-47.86
EBIT growth
15.73
1,566.42
-113.6
-33.04
Net profit growth
-4.23
-832.39
-1,141.19
-104.9
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Gross Sales
9.81
10.17
9.99
13.2
12.74
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
9.81
10.17
9.99
13.2
12.74
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
0.15
0.2
0.23
0.15
0.14
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APOLLOHOSP
8,590
|75.06
|1,22,763.34
|475.7
|0.23
|2,902.9
|744.86
Max Healthcare Institute Ltd
MAXHEALTH
925
|120.55
|89,059.43
|168.33
|0.22
|841.97
|93.68
Manipal Health Enterprises Ltd
MANIPALHOS
678.65
|209.67
|87,426.55
|115.53
|0
|1,048.3
|116.5
Aster DM Quality Care Ltd
ASTERDM
724.1
|198.81
|63,945.89
|106.15
|0.24
|1,204.21
|85.64
Fortis Healthcare Ltd
FORTIS
769.5
|267.47
|58,358.26
|129.91
|0.13
|519.41
|124.56
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
Sura Surendranath Reddy
Managing Director
Sunil Chandra Kondapally
Non Executive Director
B. Vishnu Priya Reddy
Independent Director
P Kamalakar Rao
Independent Director
Ravi Kumar Reddy Kanamatareddy
Company Sec. & Compli. Officer
HANSRAJ SINGH
HNo 7-1-58/A/FF/8 Unit No 8,
Amrutha Business Cplx Ameerpet,
Telangana - 500016
Tel: -
Website: http://www.medinovaindia.com
Email: medicorp@medinovaindia.com
Plot No 3 Sagar Soci,
Road No 2, Banjara Hills,
Hyderabad - 500034
Tel: 91-40-23545913/4/5
Website: www.xlsoftech.com
Email: xlfield@rediffmail.com
Summary
Medinova Diagnostic Services Limited (MDSL), incorporated in 1985, commenced business on 26 March, 1993. It belongs to Standard Organics Group. The Company is engaged in providing comprehensive range ...
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Reports by Medinova Diagnostic Services Ltd Merged
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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