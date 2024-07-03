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Medinova Diagnostic Services Ltd Merged Share Price Live

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43.45
(-1.27%)
Nov 24, 2025|12:00:00 AM

Medinova Diagnostic Services Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.

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Medinova Diagnostic Services Ltd Merged KEY RATIOS

Sector

Healthcare

Open

₹44.89

Prev. Close

₹44.01

Turnover(Lac.)

₹16.43

Day's High

₹44.89

Day's Low

₹41.25

52 Week's High

₹45.1

52 Week's Low

₹41.25

Book Value

₹-0.58

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

43.37

P/E

40.61

EPS

1.07

Divi. Yield

0

Medinova Diagnostic Services Ltd Merged Corporate Action

11 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 11 Aug, 2025

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27 Oct 2025

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

25 Mar 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Medinova Diagnostic Services Ltd(Merged) NEWS AND UPDATE

No Record Found

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Medinova Diagnostic Services Ltd(Merged) SHAREHOLDING SNAPSHOT

15 Nov, 2026|07:19 AM
Sep-2025Jun-2025Mar-2025Dec-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 62.13%

Foreign: 0.00%

Indian: 62.13%

Non-Promoter- 37.86%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 37.86%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Medinova Diagnostic Services Ltd Merged FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

9.96

9.96

9.96

9.96

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-11.15

-12.02

-12.79

-13.43

Net Worth

-1.19

-2.06

-2.83

-3.47

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

11.51

11.31

5.49

6.68

yoy growth (%)

1.74

106.01

-17.82

11.24

Raw materials

-2.43

-1.46

-0.85

-1.22

As % of sales

21.15

12.95

15.57

18.34

Employee costs

-1.81

-1.58

-1.78

-2.07

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

2.55

2.29

-0.26

-1.6

Depreciation

-0.26

-0.32

-0.41

-0.86

Tax paid

-0.47

-0.12

-0.02

0.01

Working capital

2.87

1.45

0.38

1.06

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

1.74

106.01

-17.82

11.24

Op profit growth

16.12

755.4

-189.1

-47.86

EBIT growth

15.73

1,566.42

-113.6

-33.04

Net profit growth

-4.23

-832.39

-1,141.19

-104.9

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Gross Sales

9.81

10.17

9.99

13.2

12.74

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

9.81

10.17

9.99

13.2

12.74

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

0.15

0.2

0.23

0.15

0.14

Medinova Diagnostic Services Ltd Merged Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

APOLLOHOSP

8,590

75.061,22,763.34475.70.232,902.9744.86

Max Healthcare Institute Ltd

MAXHEALTH

925

120.5589,059.43168.330.22841.9793.68

Manipal Health Enterprises Ltd

MANIPALHOS

678.65

209.6787,426.55115.5301,048.3116.5

Aster DM Quality Care Ltd

ASTERDM

724.1

198.8163,945.89106.150.241,204.2185.64

Fortis Healthcare Ltd

FORTIS

769.5

267.4758,358.26129.910.13519.41124.56

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Medinova Diagnostic Services Ltd Merged

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

Sura Surendranath Reddy

Managing Director

Sunil Chandra Kondapally

Non Executive Director

B. Vishnu Priya Reddy

Independent Director

P Kamalakar Rao

Independent Director

Ravi Kumar Reddy Kanamatareddy

Company Sec. & Compli. Officer

HANSRAJ SINGH

Registered Office

HNo 7-1-58/A/FF/8 Unit No 8,

Amrutha Business Cplx Ameerpet,

Telangana - 500016

Tel: -

Website: http://www.medinovaindia.com

Email: medicorp@medinovaindia.com

Registrar Office

Plot No 3 Sagar Soci,

Road No 2, Banjara Hills,

Hyderabad - 500034

Tel: 91-40-23545913/4/5

Website: www.xlsoftech.com

Email: xlfield@rediffmail.com

Summary

Medinova Diagnostic Services Limited (MDSL), incorporated in 1985, commenced business on 26 March, 1993. It belongs to Standard Organics Group. The Company is engaged in providing comprehensive range ...
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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