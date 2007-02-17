Mopshop Distribution Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
3,008.6
|122.4
|4,07,192.83
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,016.05
|310.72
|46,123.74
|28.69
|0.02
|176.36
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,286.5
|35.6
|45,156.15
|394.15
|0.68
|1,068.73
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
332.9
|19.07
|26,025.27
|321.01
|1.8
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
482.2
|65.78
|15,720.89
|84.31
|0.62
|696.32
|42.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.