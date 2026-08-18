No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
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No Record Found
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
0.7
0.35
0.1
0.1
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
6.04
2.57
1.15
0.35
Net Worth
6.74
2.92
1.25
0.45
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
3,008.6
|122.4
|4,07,192.83
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,016.05
|310.72
|46,123.74
|28.69
|0.02
|176.36
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,286.5
|35.6
|45,156.15
|394.15
|0.68
|1,068.73
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
332.9
|19.07
|26,025.27
|321.01
|1.8
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
482.2
|65.78
|15,720.89
|84.31
|0.62
|696.32
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Whole-time Director
Prakash Hakim Singh
Whole-time Director
Bunty Hakim Singh Gaur
Non Executive Director
Anju Prakash Singh
Independent Director
Nilesh Mishra
Independent Director
Vikas Paliwak
Company Sec. & Compli. Officer
Mukesh Kumar
Gala #.C/7 Sagar Indus.Estate1,
Vasai Palghar,
Maharashtra - 401208
Tel: +91 72089 10888
Website: http://www.mopshop.in
Email: info@mopshop.in
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Summary
No Record Found
Reports by Mopshop Distribution Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.