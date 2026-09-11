No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
Equity Capital
4.1
4.1
3.39
Preference Capital
0
0
0
Reserves
8.53
4.95
0
Net Worth
12.63
9.05
3.39
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
3,057.1
|126.12
|4,19,563.36
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,353.1
|36.15
|45,861.66
|394.15
|0.67
|1,068.73
|98.55
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
974.55
|296.64
|44,033.3
|28.69
|0.03
|176.36
|42.62
Redington Ltd
REDINGTON
393.65
|22.46
|30,661.19
|321.01
|1.53
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
470.95
|64.82
|15,489.41
|84.31
|0.63
|696.32
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
ED / MD / Promoter
Sanjay Gupta
WTD & Executive Director
Sooraj Gupta
Non-Exec & Non-Independent Dir
Sanyogita Gupta
Independent Non Exe. Director
Archana Jain
Independent Non Exe. Director
Tannu Shangle
Company Sec. & Compli. Officer
Chanchal Khandelwal
F.No.C-35 Rose Aptt P No.9 Sec,
14 Rohini Prashant Vihar North,
New Delhi - 110085
Tel: +91 99996 64529
Website: http://www.panchatvlimited.com
Email: info@panchatvlimited.com
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Summary
No Record Found
Reports by Panchatv Bharat Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.