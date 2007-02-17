Pooja Logistics Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Meesho Ltd
MEESHO
219.05
|70.66
|1,01,337.36
|353.77
|0
|2,093.27
|71.67
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
488.6
|29.98
|37,212.65
|277.65
|1.76
|2,154.04
|169.24
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
318.3
|125.81
|35,267.37
|50.68
|0.63
|178.49
|43.77
Delhivery Ltd
DELHIVERY
435.2
|102.4
|32,609.29
|78.2
|0
|2,729.67
|134.26
Shadowfax Technologies Ltd
SHADOWFAX
272.8
|93.11
|16,010.3
|66.2
|0
|1,323.85
|29.87
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.