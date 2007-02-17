Pranav Constructions Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Man Infraconstruction Ltd
MANINFRA
123.3
|32.45
|4,977.21
|59.56
|0.73
|102.72
|52.03
PSP Projects Ltd
PSPPROJECT
859.7
|50.66
|3,408
|15.16
|0
|785.3
|317.97
M & B Engineering Ltd
MBEL
266.6
|19.32
|1,523.9
|14.64
|0.38
|264.7
|114.75
B.L.Kashyap & Sons Ltd
BLKASHYAP
55.71
|22.46
|1,255.93
|10.88
|0
|341.97
|32.61
BEML Land Assets Ltd
BLAL
163.75
|297.73
|681.93
|-0.47
|0
|0.98
|0.26
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.