No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
13.66
0.1
0.1
0.1
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
85.9
15.03
3.2
1.7
Net Worth
99.56
15.13
3.3
1.8
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
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No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
16,295.4
|84.77
|17,408.38
|66.01
|0.21
|853.3
|2,780.71
Skipper Ltd
SKIPPER
528
|28.45
|6,450.08
|56.47
|0.02
|1,309.83
|156.25
Tempsens Instruments (India) Ltd
TEMPSENS
598.15
|79.86
|5,014.45
|12.93
|0.05
|101.85
|68.68
Uniparts India Ltd
UNIPARTS
769.9
|21.6
|3,476.95
|23
|4.9
|191.57
|121.92
TAAL Tech Ltd
TAALTECH
1,010.3
|26.48
|1,574.22
|18.35
|1.29
|63.23
|136.03
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No Record Found
No.202 2nd Flr Mayuresh Square,
No.17 Sector 15 CBD Belapur,
Maharashtra - 400614
Tel: +91 91364 46482
Website: https://ravita.co.in/
Email: cs@ravita.co.in
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Summary
No Record Found
Reports by Ravita Engineering Services Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.