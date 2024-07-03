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TAVEXIA LIFECARE LIMITED Share Price Live

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1.01
(0.00%)
Aug 31, 2026|09:30:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open1.01
  • Day's High1.03
  • 52 Wk High1.14
  • Prev. Close1.01
  • Day's Low1
  • 52 Wk Low 0.49
  • Turnover (lac)5.68
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value1.12
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)38.74
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

TAVEXIA LIFECARE LIMITED KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹1.01

Prev. Close

₹1.01

Turnover(Lac.)

₹5.68

Day's High

₹1.03

Day's Low

₹1

52 Week's High

₹1.14

52 Week's Low

₹0.49

Book Value

₹1.12

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

38.74

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

TAVEXIA LIFECARE LIMITED Corporate Action

3 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 03 Sep, 2025

arrow

2 Jan 2025

12:00 AM

Bonus

arrow

3 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

29 Jul 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

30 Jun 2026

12:00 AM

EGM

arrow

5 May 2025

12:00 AM

Rights

arrow

16 Aug 2024

12:00 AM

Split

arrow

TAVEXIA LIFECARE LIMITED NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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TAVEXIA LIFECARE LIMITED SHAREHOLDING SNAPSHOT

01 Sep, 2026|08:44 AM
Jun-2026Mar-2026Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 6.39%

Foreign: 0.00%

Indian: 6.39%

Non-Promoter- 93.60%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 93.60%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

TAVEXIA LIFECARE LIMITED FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

19.2

12.55

10.39

3.2

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

4.72

9.6

5.05

0.46

Net Worth

23.92

22.15

15.44

3.66

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Revenue

1.29

0.42

0.05

1.41

yoy growth (%)

203.36

751.27

-96.46

84.35

Raw materials

-0.2

-0.14

0

-1.08

As % of sales

15.74

34.06

0

76.33

Employee costs

-0.23

-0.04

0

-0.07

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Profit before tax

0.59

0

-0.06

0.06

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

-0.15

0

7.1

-0.01

Working capital

0.38

-0.02

0.02

0.79

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

203.36

751.27

-96.46

84.35

Op profit growth

34,883.21

-102.13

-269.52

-144.81

EBIT growth

27,234.28

-103.37

-207.27

732.85

Net profit growth

26,869.41

-102.53

-244.31

781.73

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

32.25

5.26

3.55

2.21

1.54

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

32.25

5.26

3.55

2.21

1.54

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

5.89

0.4

0

0

0

TAVEXIA LIFECARE LIMITED Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,921

118.843,95,336.79-890.340.045,953.89574.68

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,020

311.9346,303.0528.690.02176.3642.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

1,265.5

35.0244,419.05394.150.691,068.7398.55

Redington Ltd

REDINGTON

358.2

20.5228,003.16321.011.6720,753.267.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

480.85

65.615,676.8784.310.62696.3242.84

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT TAVEXIA LIFECARE LIMITED

Management

Register Office

Registrar Office

Executive Director & MD

Mit Tarun Brambhatt

Independent Non Exe. Director

Khushboo Vasudev

Independent Non Exe. Director

Tanmay Paresh Shah

Non-Exec & Non-Independent Dir

Gaurav Surendra Nair

Company Sec. & Compli. Officer

Poonam Rani

Director

Sachinkumar Bhanubhai Manseta

Director

Chirag Dedhia

Registered Office

Shop No 38 Rock Avenue Plot E,

CHS Ltd Charkop Kandivali (W),

Maharashtra - 400067

Tel: -

Website: http://www.mayukh.co.in

Email: info@mayukh.co.in

Registrar Office

D-511 Bagree Market,

5th Floor, 71 B R B Basu Road,

Kolkata - 700001

Tel: 91-033-22357270/7271

Website: www.nichetechpl.com

Email: nichetechpl@nichetechpl.com

Summary

Mayukh Dealtrade Limited (formerly known as Mayukh Commercial Ltd) was incorporated in August, 1980. The Company name was changed from Mayukh Commercial Limited to Mayukh Dealtrade Limited on November...
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Reports by TAVEXIA LIFECARE LIMITED

Company FAQs

The TAVEXIA LIFECARE LIMITED shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹1.01 today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of TAVEXIA LIFECARE LIMITED is ₹38.74 Cr. as of 31 Aug ‘26
The PE and PB ratios of TAVEXIA LIFECARE LIMITED is 0 and 0.90 as of 31 Aug ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a TAVEXIA LIFECARE LIMITED stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of TAVEXIA LIFECARE LIMITED is ₹0.49 and ₹1.14 as of 31 Aug ‘26
TAVEXIA LIFECARE LIMITED's CAGR for 5 Years at -23.60%, 3 Years at -10.74%, 1 Year at 21.69%, 6 Month at 36.49%, 3 Month at 32.89% and 1 Month at 32.89%.
The shareholding pattern of TAVEXIA LIFECARE LIMITED is as follows:
Promoters - 6.39 %
Institutions - 0.00 %
Public - 93.61 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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