iifl-logo

Alka India Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
4.38
(0.00%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open4.38
  • Day's High4.38
  • 52 Wk High4.38
  • Prev. Close4.38
  • Day's Low4.38
  • 52 Wk Low 1.03
  • Turnover (lac)0.02
  • P/E16.22
  • Face Value1
  • Book Value1.04
  • EPS0.27
  • Mkt. Cap (Cr.)2.85
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Alka India Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹4.38

Prev. Close

₹4.38

Turnover(Lac.)

₹0.02

Day's High

₹4.38

Day's Low

₹4.38

52 Week's High

₹4.38

52 Week's Low

₹1.03

Book Value

₹1.04

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

2.85

P/E

16.22

EPS

0.27

Divi. Yield

0

Alka India Ltd Corporate Action

7 Apr 2026

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 07 Apr, 2026

arrow

15 Apr 2026

12:00 AM

Bonus

arrow

10 Apr 2026

12:00 AM

BookCloser

arrow

26 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

AUDROC Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

AUDROC Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:27 AM
May-2026Mar-2026Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 73.07%

Foreign: 0.00%

Indian: 73.07%

Non-Promoter- 0.00%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 26.92%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Alka India Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2022

Equity Capital

0.5

50

63.44

63.44

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

0.18

0

-48.74

-46.17

Net Worth

0.68

50

14.7

17.27

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Revenue

0

0

0

0.67

yoy growth (%)

0

0

-100

-29.27

Raw materials

0

0

0

-0.63

As % of sales

0

0

0

93.44

Employee costs

-0.01

-0.05

-0.05

-0.06

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Profit before tax

-0.31

-0.15

-0.18

-0.03

Depreciation

0

0

-0.1

-0.1

Tax paid

-0.01

-0.01

0.08

-0.27

Working capital

-0.17

3.86

-2.59

2.31

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

-100

-29.27

Op profit growth

177.44

-14.23

-13.3

-39.27

EBIT growth

106.02

-15.63

372.6

-90.7

Net profit growth

97.19

-96.51

-1.29

60.53

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

2.5

0

0

0

0

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

2.5

0

0

0

0

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

0.01

0.07

0.06

0.19

0.1

Alka India Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Alka India Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / M D / Promoter

Karnik Shasankan Pillai

Non Executive Director

Jatinkumar Ramanbhai Patel

Independent Non Exe. Director

Komal Manoharlal Motiani

Independent Non Exe. Director

Himali Maheshbhai Thakkar

Independent Non Exe. Director

Sagar Kumar

Company Sec. & Compli. Officer

Himani Jhamar

Registered Office

Unit No 102 1st Flr Off Link R,

Maorya Landmark II Andheri (W),

Maharashtra - 400053

Tel: 91-22-49720369

Website: http://www.alkaindia.in

Email: alkaindia@gmail.com

Registrar Office

Unit No 1 Luthra Ind,

Andheri Kurla Road, Safed Pool Andheri(E,

Mumbai - 400 072

Tel: 91-22-2851 5606

Website: www.sharexindia.com

Email: sharexndia@vsnl.com

Summary

Alka India Limited was initially incorporated on November 30, 1993 as Alka Sales Private Limited with the Registrar of Companies, Gujarat. Subsequently, the name was changed to Alka Spinners Private L...
Read More

Reports by Alka India Ltd

Company FAQs

What is the AUDROC Ltd share price today?

The AUDROC Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹4.38 today.

What is the Market Cap of AUDROC Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of AUDROC Ltd is ₹2.85 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of AUDROC Ltd?

The PE and PB ratios of AUDROC Ltd is 16.22 and 4.20 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of AUDROC Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a AUDROC Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of AUDROC Ltd is ₹1.03 and ₹4.38 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of AUDROC Ltd?

AUDROC Ltd's CAGR for 5 Years at 122.68%, 3 Years at 142.22%, 1 Year at 671.43%, 6 Month at 305.56%, 3 Month at 138.04% and 1 Month at 26.96%.

What is the shareholding pattern of AUDROC Ltd?

The shareholding pattern of AUDROC Ltd is as follows:
Promoters - 73.08 %
Institutions - 0.00 %
Public - 26.92 %

QUICKLINKS FOR Alka India Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.