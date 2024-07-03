Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorRetail
Open₹101.55
Prev. Close₹99.56
Turnover(Lac.)₹6.09
Day's High₹101.55
Day's Low₹101.55
52 Week's High₹101.55
52 Week's Low₹16.02
Book Value₹13.32
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)60.86
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
5.99
5.99
5.99
5.99
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
3.03
3.77
3.73
3.43
Net Worth
9.02
9.76
9.72
9.42
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
11.23
44.67
42.6
yoy growth (%)
-74.85
4.85
Raw materials
-10.29
-43.02
-41.18
As % of sales
91.67
96.29
96.66
Employee costs
-0.5
-0.47
-0.31
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
0.07
0.19
0.18
Depreciation
-0.02
-0.03
-0.03
Tax paid
-0.02
-0.04
-0.06
Working capital
-3.48
3.11
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
-74.85
4.85
Op profit growth
-86.06
110.72
EBIT growth
-86.92
140.92
Net profit growth
-68.2
19.84
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Avenue Supermarts Ltd
DMART
3,928.15
|76.71
|2,55,416.26
|935.77
|0
|18,343.49
|391.26
Trent Ltd
TRENT
2,867.75
|85.17
|1,52,960.35
|454.75
|0.09
|4,936.64
|144.45
Vishal Mega Mart Ltd
VMM
113.95
|81.68
|53,565.07
|166.52
|0
|1,645.41
|15.02
Cartrade Tech Ltd
CARTRADE
2,807.65
|115.36
|13,899.31
|35.18
|0
|79.39
|480.25
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
ABLBL
96.82
|69.54
|11,881.78
|24.38
|0.51
|2,154
|11.41
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Independent Non Exe. Director
Vivek Sethi
Independent Non Exe. Director
Harpreet Singh
Non-Exec & Non-Independent Dir
Arti Chadha
E D & Wholetime Director
Shrey Aggarwal
Company Sec. & Compli. Officer
Anjali
Ground Floor Plot No 14,
IT Park,
Chandigarh - 160101
Tel: 91-044-25360269
Website: http://www.jetmallltd.com
Email: jetmallltd@gmail.com
Subramanian Building,
1ST Floor No 1, Club House Road,
Chennai - 600002
Tel: 91-44-28462700
Website: www.cameoindia.com
Email: investor@cameoindia.com
Summary
Jetmall Spices and Masala Limited was originally incorporated as a Private Limited Company on 06 September 2012 in Chennai, Tamil Nadu in the name & style of Jetmall Spices & Masala Private Limited w...
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Reports by Artemis ADR Marketplace Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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