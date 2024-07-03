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Artemis ADR Marketplace Ltd Share Price Live

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101.55
(2.00%)
Jul 14, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open101.55
  • Day's High101.55
  • 52 Wk High101.55
  • Prev. Close99.56
  • Day's Low101.55
  • 52 Wk Low 16.02
  • Turnover (lac)6.09
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value13.32
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)60.86
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Artemis ADR Marketplace Ltd KEY RATIOS

Sector

Retail

Open

₹101.55

Prev. Close

₹99.56

Turnover(Lac.)

₹6.09

Day's High

₹101.55

Day's Low

₹101.55

52 Week's High

₹101.55

52 Week's Low

₹16.02

Book Value

₹13.32

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

60.86

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Artemis ADR Marketplace Ltd Corporate Action

11 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 11 Sep, 2025

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6 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

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Artemis ADR Marketplace Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Artemis ADR Marketplace Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

15 Jul, 2026|01:18 AM
Mar-2026Sep-2025Mar-2025Sep-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 35.31%

Foreign: 0.00%

Indian: 35.31%

Non-Promoter- 64.68%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 64.68%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Artemis ADR Marketplace Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

5.99

5.99

5.99

5.99

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

3.03

3.77

3.73

3.43

Net Worth

9.02

9.76

9.72

9.42

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2017Mar-2016

Revenue

11.23

44.67

42.6

yoy growth (%)

-74.85

4.85

Raw materials

-10.29

-43.02

-41.18

As % of sales

91.67

96.29

96.66

Employee costs

-0.5

-0.47

-0.31

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

0.07

0.19

0.18

Depreciation

-0.02

-0.03

-0.03

Tax paid

-0.02

-0.04

-0.06

Working capital

-3.48

3.11

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

-74.85

4.85

Op profit growth

-86.06

110.72

EBIT growth

-86.92

140.92

Net profit growth

-68.2

19.84

View Ratios

No Record Found

Artemis ADR Marketplace Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Avenue Supermarts Ltd

DMART

3,928.15

76.712,55,416.26935.77018,343.49391.26

Trent Ltd

TRENT

2,867.75

85.171,52,960.35454.750.094,936.64144.45

Vishal Mega Mart Ltd

VMM

113.95

81.6853,565.07166.5201,645.4115.02

Cartrade Tech Ltd

CARTRADE

2,807.65

115.3613,899.3135.18079.39480.25

Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd

ABLBL

96.82

69.5411,881.7824.380.512,15411.41

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Artemis ADR Marketplace Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Independent Non Exe. Director

Vivek Sethi

Independent Non Exe. Director

Harpreet Singh

Non-Exec & Non-Independent Dir

Arti Chadha

E D & Wholetime Director

Shrey Aggarwal

Company Sec. & Compli. Officer

Anjali

Registered Office

Ground Floor Plot No 14,

IT Park,

Chandigarh - 160101

Tel: 91-044-25360269

Website: http://www.jetmallltd.com

Email: jetmallltd@gmail.com

Registrar Office

Subramanian Building,

1ST Floor No 1, Club House Road,

Chennai - 600002

Tel: 91-44-28462700

Website: www.cameoindia.com

Email: investor@cameoindia.com

Summary

Jetmall Spices and Masala Limited was originally incorporated as a Private Limited Company on 06 September 2012 in Chennai, Tamil Nadu in the name & style of Jetmall Spices & Masala Private Limited w...
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Reports by Artemis ADR Marketplace Ltd

Company FAQs

What is the Artemis ADR Marketplace Ltd share price today?

The Artemis ADR Marketplace Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹101.55 today.

What is the Market Cap of Artemis ADR Marketplace Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Artemis ADR Marketplace Ltd is ₹60.86 Cr. as of 14 Jul ‘26

What is the PE and PB ratio of Artemis ADR Marketplace Ltd?

The PE and PB ratios of Artemis ADR Marketplace Ltd is 0 and 7.62 as of 14 Jul ‘26

What is the 52 Week High and Low of Artemis ADR Marketplace Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Artemis ADR Marketplace Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Artemis ADR Marketplace Ltd is ₹16.02 and ₹101.55 as of 14 Jul ‘26

What is the CAGR of Artemis ADR Marketplace Ltd?

Artemis ADR Marketplace Ltd's CAGR for 5 Years at 42.47%, 3 Years at 61.18%, 1 Year at 533.90%, 6 Month at 167.03%, 3 Month at 130.80% and 1 Month at 41.61%.

What is the shareholding pattern of Artemis ADR Marketplace Ltd?

The shareholding pattern of Artemis ADR Marketplace Ltd is as follows:
Promoters - 35.31 %
Institutions - 0.00 %
Public - 64.69 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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