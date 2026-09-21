No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
10.81
10.81
0.26
0.26
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
27.08
15.54
16.45
12.27
Net Worth
37.89
26.35
16.71
12.53
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
Gross Sales
126.14
102.01
Excise Duty
0
0
Net Sales
126.14
102.01
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.27
0.45
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,999.1
|122.01
|4,05,907.25
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,417.25
|39.22
|49,745.48
|394.15
|0.61
|1,068.73
|98.55
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
903
|276.15
|40,991.82
|28.69
|0
|176.36
|42.7
Redington Ltd
REDINGTON
399.7
|22.89
|31,247.52
|321.01
|1.5
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
479.6
|65.43
|15,636.12
|84.31
|0.62
|696.32
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
SUBHASH MOOLCHAND AGARWAL
WTD & Executive Director
SELVARAJ RANGASWAMY
Non Executive Director
Kanagalakshmi Selvaraj
Independent Director
Shivam Devkishanji Soni
Independent Director
Harshil B Vadodariya
Independent Director
Nageswara Rao Narla
Independent Director
Nawalkishor Gupta
Company Sec. & Compli. Officer
Mauli Rushil Mehta
C907 908 Titanium Square,
Thaltej Cr.Road SG Highway,
Gujarat - 380054
Tel: 079-4892 5548
Website: https://fxmultitech.com
Email: complince@fxmultitech.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by FX Multitech Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.