Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorRetail
Open₹148
Prev. Close₹142.35
Turnover(Lac.)₹1.95
Day's High₹148
Day's Low₹143.5
52 Week's High₹271
52 Week's Low₹125
Book Value₹19.36
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)300.21
P/E56.71
EPS2.51
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
7.11
7.11
7.11
5.44
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
9.05
6.32
2.06
-3.65
Net Worth
16.16
13.43
9.17
1.79
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
1.05
0.48
1.77
0.69
yoy growth (%)
116.29
-72.62
154.77
585.04
Raw materials
-0.42
-0.21
-1.07
-0.39
As % of sales
40.52
43.19
60.16
56.18
Employee costs
-0.02
-0.06
-0.2
-0.13
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
0.46
0.01
-0.33
-0.26
Depreciation
-0.01
-0.03
-0.03
0
Tax paid
-0.03
0
0
0
Working capital
0.4
-0.09
-2.32
2.06
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
116.29
-72.62
154.77
585.04
Op profit growth
909.93
-115.11
16.93
6,701.78
EBIT growth
3,601.61
-103.83
25.65
-670.6
Net profit growth
4,701.65
-102.75
25.33
-917.97
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Avenue Supermarts Ltd
DMART
4,056.05
|82.06
|2,64,520.89
|724.6
|0
|17,204.5
|391.3
Trent Ltd
TRENT
2,723.45
|80.86
|1,45,223.15
|454.75
|0.15
|4,936.64
|144.45
Vishal Mega Mart Ltd
VMM
117.2
|83.71
|54,807.12
|166.52
|0
|1,645.41
|15.03
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
ABLBL
97.9
|69.93
|11,948.91
|24.38
|0.51
|2,154
|11.41
Brainbees Solutions Ltd
FIRSTCRY
219.2
|154.37
|11,443.34
|31.64
|0
|680.42
|121.58
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Paresh Thakker
Executive Director & CFO
Shaili Vijaybhai Patel
Non Executive Director
Bhavin Harshadbhai Mehta
Non Executive Director
Shilpa M
Non Executive Director
Samir Khan
Independent Non Exe. Director
Amitkumar Rathi
Independent Non Exe. Director
KENCHUGUNDU MALLIKARJUNA
Company Sec. & Compli. Officer
Mona Poriya
Shop No 1& 7 Ground Floor,
Empress Chamber Kandivali (W),
Maharashtra - 400067
Tel: -
Website: http://www.sumukaagro.com
Email: sumukaagro@gmail.com
9 ShivShakti Indl Es,
J R Boricha Marg, Lower Parel,
Mumbai - 400 011
Tel: 022- 23016761 / 2301
Website: www.purvashare.com
Email: support@purvashare.com
Summary
Sumuka Agro Industries Limited, formerly known as Superb Papers Limited was incorporated in June, 1989. The Company name was changed from Superb Papers Limited to Sumuka Agro Industries Limited with e...
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Reports by Gujjubhai Industries Ltd
IIFL Customer Care Number
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.