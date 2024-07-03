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Gujjubhai Industries Ltd Share Price Live

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143.5
(0.81%)
Jun 9, 2026|02:55:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open148
  • Day's High148
  • 52 Wk High271
  • Prev. Close142.35
  • Day's Low143.5
  • 52 Wk Low 125
  • Turnover (lac)1.95
  • P/E56.71
  • Face Value10
  • Book Value19.36
  • EPS2.51
  • Mkt. Cap (Cr.)300.21
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Gujjubhai Industries Ltd KEY RATIOS

Sector

Retail

Open

₹148

Prev. Close

₹142.35

Turnover(Lac.)

₹1.95

Day's High

₹148

Day's Low

₹143.5

52 Week's High

₹271

52 Week's Low

₹125

Book Value

₹19.36

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

300.21

P/E

56.71

EPS

2.51

Divi. Yield

0

Gujjubhai Industries Ltd Corporate Action

7 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 07 Sep, 2025

arrow

21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

30 Mar 2026

12:00 AM

EGM

arrow

Gujjubhai Industries Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Gujjubhai Industries Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:36 AM
Mar-2026Mar-2026Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 63.74%

Foreign: 0.00%

Indian: 63.74%

Non-Promoter- 5.21%

Institutions: 5.21%

Non-Institutions: 31.03%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Gujjubhai Industries Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

7.11

7.11

7.11

5.44

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

9.05

6.32

2.06

-3.65

Net Worth

16.16

13.43

9.17

1.79

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

1.05

0.48

1.77

0.69

yoy growth (%)

116.29

-72.62

154.77

585.04

Raw materials

-0.42

-0.21

-1.07

-0.39

As % of sales

40.52

43.19

60.16

56.18

Employee costs

-0.02

-0.06

-0.2

-0.13

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

0.46

0.01

-0.33

-0.26

Depreciation

-0.01

-0.03

-0.03

0

Tax paid

-0.03

0

0

0

Working capital

0.4

-0.09

-2.32

2.06

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

116.29

-72.62

154.77

585.04

Op profit growth

909.93

-115.11

16.93

6,701.78

EBIT growth

3,601.61

-103.83

25.65

-670.6

Net profit growth

4,701.65

-102.75

25.33

-917.97

View Ratios

No Record Found

Gujjubhai Industries Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Avenue Supermarts Ltd

DMART

4,056.05

82.062,64,520.89724.6017,204.5391.3

Trent Ltd

TRENT

2,723.45

80.861,45,223.15454.750.154,936.64144.45

Vishal Mega Mart Ltd

VMM

117.2

83.7154,807.12166.5201,645.4115.03

Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd

ABLBL

97.9

69.9311,948.9124.380.512,15411.41

Brainbees Solutions Ltd

FIRSTCRY

219.2

154.3711,443.3431.640680.42121.58

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Gujjubhai Industries Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Managing Director

Paresh Thakker

Executive Director & CFO

Shaili Vijaybhai Patel

Non Executive Director

Bhavin Harshadbhai Mehta

Non Executive Director

Shilpa M

Non Executive Director

Samir Khan

Independent Non Exe. Director

Amitkumar Rathi

Independent Non Exe. Director

KENCHUGUNDU MALLIKARJUNA

Company Sec. & Compli. Officer

Mona Poriya

Registered Office

Shop No 1& 7 Ground Floor,

Empress Chamber Kandivali (W),

Maharashtra - 400067

Tel: -

Website: http://www.sumukaagro.com

Email: sumukaagro@gmail.com

Registrar Office

9 ShivShakti Indl Es,

J R Boricha Marg, Lower Parel,

Mumbai - 400 011

Tel: 022- 23016761 / 2301

Website: www.purvashare.com

Email: support@purvashare.com

Summary

Sumuka Agro Industries Limited, formerly known as Superb Papers Limited was incorporated in June, 1989. The Company name was changed from Superb Papers Limited to Sumuka Agro Industries Limited with e...
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Reports by Gujjubhai Industries Ltd

Company FAQs

What is the Gujjubhai Industries Ltd share price today?

The Gujjubhai Industries Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹143.5 today.

What is the Market Cap of Gujjubhai Industries Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Gujjubhai Industries Ltd is ₹300.21 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Gujjubhai Industries Ltd?

The PE and PB ratios of Gujjubhai Industries Ltd is 56.71 and 7.35 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Gujjubhai Industries Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Gujjubhai Industries Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Gujjubhai Industries Ltd is ₹125 and ₹271 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Gujjubhai Industries Ltd?

Gujjubhai Industries Ltd's CAGR for 5 Years at 63.97%, 3 Years at 9.57%, 1 Year at -45.39%, 6 Month at -29.07%, 3 Month at -32.04% and 1 Month at -21.18%.

What is the shareholding pattern of Gujjubhai Industries Ltd?

The shareholding pattern of Gujjubhai Industries Ltd is as follows:
Promoters - 27.71 %
Institutions - 15.36 %
Public - 56.93 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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