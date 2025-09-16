Interise Trust Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
National Highways Infra Trust
NHIT
171
|8.82
|33,120.15
|1,051.06
|8.89
|1,511.98
|154.7
Cube Highways Trust
CUBEINVIT
156.36
|15.42
|21,034.69
|289.98
|2.28
|668.91
|97.3
IndiGrid Infrastructure Trust
INDIGRID
173.49
|12.99
|19,732
|464.38
|2.08
|845.4
|140.21
Vertis Infrastructure Trust
VERTIS
114.5
|11.4
|17,364.82
|471.86
|8.89
|735.52
|96.06
Powergrid Infrastructure Investment Trust
PGINVIT
101.37
|11.91
|9,247.41
|200.46
|11.81
|221.26
|98.24
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.