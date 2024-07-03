iifl-logo

Keto Motors Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
162.8
(5.00%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open162.8
  • Day's High162.8
  • 52 Wk High162.8
  • Prev. Close155.05
  • Day's Low147.3
  • 52 Wk Low 104.99
  • Turnover (lac)299.37
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value8.35
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)1,146.67
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Keto Motors Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹162.8

Prev. Close

₹155.05

Turnover(Lac.)

₹299.37

Day's High

₹162.8

Day's Low

₹147.3

52 Week's High

₹162.8

52 Week's Low

₹104.99

Book Value

₹8.35

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

1,146.67

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Keto Motors Ltd Corporate Action

28 Nov 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 28 Nov, 2025

arrow

22 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

4 Sep 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Keto Motors Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Keto Motors Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:37 AM
Mar-2026Dec-2025Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 92.49%

Foreign: 0.00%

Indian: 92.49%

Non-Promoter- 0.87%

Institutions: 0.86%

Non-Institutions: 6.64%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Keto Motors Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

7.26

7.26

7.26

7.26

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-0.25

-0.2

-0.13

-0.06

Net Worth

7.01

7.06

7.13

7.2

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0

1.04

55.04

118.3

yoy growth (%)

-100

-98.1

-53.46

-54.23

Raw materials

0

-1.04

-52.49

-109.02

As % of sales

0

100.27

95.36

92.16

Employee costs

-0.01

-0.04

-0.32

-0.35

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

-0.4

-0.06

0.11

0.27

Depreciation

-0.09

-0.11

-0.13

-0.13

Tax paid

0.01

0.01

0.06

-0.08

Working capital

-0.21

-2.19

-0.67

-0.04

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

-100

-98.1

-53.46

-54.23

Op profit growth

168.05

-109.15

-81.07

1,040.5

EBIT growth

657.37

-104.34

-82.63

1,163.71

Net profit growth

-55.75

-602.99

-114.66

-541.55

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2023Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Gross Sales

0

0

0

7.82

7.82

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

0

0

0

7.82

7.82

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

0

0

0.03

0

0

Keto Motors Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Keto Motors Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Whole-time Director

Jhansi Sanivarapu

Non Executive Director

Venkatesh Challa

Non Executive Director

Raj Kumar Medimi

Independent Non Exe. Director

Ankur Sharma

Independent Non Exe. Director

Himani Bhootra

Company Sec. & Compli. Officer

Priya Ladda

Registered Office

Plot No 29 Kharkhana Road,

HACP Colony,

Telangana - 500009

Tel: 91-040-30228228

Website: http://www.taazastores.com

Email: csarunjyoti@gmail.com

Registrar Office

D-511 Bagree Market,

5th Floor, 71 B R B Basu Road,

Kolkata - 700001

Tel: 91-033-22357270/7271

Website: www.nichetechpl.com

Email: nichetechpl@nichetechpl.com

Summary

Taaza International Limited was formerly incorporated as Arunjyoti Enterprises Limited on February 12, 2001. The Companys name was changed from Arunjyoti Enterprises Limited to Naolin Enterprises Limi...
Read More

Reports by Keto Motors Ltd

Company FAQs

What is the Keto Motors Ltd share price today?

The Keto Motors Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹162.8 today.

What is the Market Cap of Keto Motors Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Keto Motors Ltd is ₹1146.67 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Keto Motors Ltd?

The PE and PB ratios of Keto Motors Ltd is 0 and 19.50 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Keto Motors Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Keto Motors Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Keto Motors Ltd is ₹104.99 and ₹162.8 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Keto Motors Ltd?

Keto Motors Ltd's CAGR for 5 Years at 130.17%, 3 Years at 114.09%, 1 Year at -40.73%, 6 Month at -11.26%, 3 Month at 14.25% and 1 Month at 47.69%.

What is the shareholding pattern of Keto Motors Ltd?

The shareholding pattern of Keto Motors Ltd is as follows:
Promoters - 92.49 %
Institutions - 0.86 %
Public - 6.65 %

QUICKLINKS FOR Keto Motors Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.