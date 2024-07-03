No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹162.8
Prev. Close₹155.05
Turnover(Lac.)₹299.37
Day's High₹162.8
Day's Low₹147.3
52 Week's High₹162.8
52 Week's Low₹104.99
Book Value₹8.35
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)1,146.67
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
7.26
7.26
7.26
7.26
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-0.25
-0.2
-0.13
-0.06
Net Worth
7.01
7.06
7.13
7.2
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0
1.04
55.04
118.3
yoy growth (%)
-100
-98.1
-53.46
-54.23
Raw materials
0
-1.04
-52.49
-109.02
As % of sales
0
100.27
95.36
92.16
Employee costs
-0.01
-0.04
-0.32
-0.35
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
-0.4
-0.06
0.11
0.27
Depreciation
-0.09
-0.11
-0.13
-0.13
Tax paid
0.01
0.01
0.06
-0.08
Working capital
-0.21
-2.19
-0.67
-0.04
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
-100
-98.1
-53.46
-54.23
Op profit growth
168.05
-109.15
-81.07
1,040.5
EBIT growth
657.37
-104.34
-82.63
1,163.71
Net profit growth
-55.75
-602.99
-114.66
-541.55
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Gross Sales
0
0
0
7.82
7.82
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
0
0
0
7.82
7.82
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
0
0
0.03
0
0
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Whole-time Director
Jhansi Sanivarapu
Non Executive Director
Venkatesh Challa
Non Executive Director
Raj Kumar Medimi
Independent Non Exe. Director
Ankur Sharma
Independent Non Exe. Director
Himani Bhootra
Company Sec. & Compli. Officer
Priya Ladda
Plot No 29 Kharkhana Road,
HACP Colony,
Telangana - 500009
Tel: 91-040-30228228
Website: http://www.taazastores.com
Email: csarunjyoti@gmail.com
D-511 Bagree Market,
5th Floor, 71 B R B Basu Road,
Kolkata - 700001
Tel: 91-033-22357270/7271
Website: www.nichetechpl.com
Email: nichetechpl@nichetechpl.com
Summary
Taaza International Limited was formerly incorporated as Arunjyoti Enterprises Limited on February 12, 2001. The Companys name was changed from Arunjyoti Enterprises Limited to Naolin Enterprises Limi...
Read More
Reports by Keto Motors Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.