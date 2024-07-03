No Record Found
No Record Found
SectorEngineering
Open₹15,505
Prev. Close₹15,580
Turnover(Lac.)₹15.76
Day's High₹15,687
Day's Low₹15,505
52 Week's High₹17,160
52 Week's Low₹11,920
Book Value₹2,832.31
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)16,669.75
P/E101.83
EPS153.21
Divi. Yield0.22
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
10.68
10.68
10.68
10.68
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
2,861.15
2,651.61
2,289.31
1,974.54
Net Worth
2,871.83
2,662.29
2,299.99
1,985.22
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
3,071.59
1,689.65
1,570.09
2,558.9
yoy growth (%)
81.78
7.61
-38.64
5.2
Raw materials
-1,963.43
-1,036.43
-938.03
-1,573.29
As % of sales
63.92
61.34
59.74
61.48
Employee costs
-303.33
-229.83
-230.63
-259.8
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
254.11
96.31
66.5
303.14
Depreciation
-55.81
-51.55
-50.25
-70.79
Tax paid
-57.27
-26.73
-19.4
-87.69
Working capital
-326.63
78.53
-346.29
29.57
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
81.78
7.61
-38.64
5.2
Op profit growth
233.1
191.97
-91.15
4.18
EBIT growth
163.71
44.03
-77.97
11.94
Net profit growth
278.58
5.47
-78.71
10.92
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
3,207.42
3,012.01
4,695.86
4,719.15
3,170.95
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
3,207.42
3,012.01
4,695.86
4,719.15
3,170.95
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
145.94
124.67
143.52
147.82
68.34
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
15,580
|101.83
|16,666.49
|54.37
|0.22
|853.69
|2,780.71
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
1,173.4
|107.3
|7,649.15
|16.87
|0
|202.06
|140.03
Omnitech Engineering Ltd
OMNI
493.1
|0
|6,089.93
|26.06
|0
|139.59
|50.58
Skipper Ltd
SKIPPER
533.95
|28.02
|6,034.24
|75.61
|0.02
|1,666.58
|130.62
The Anup Engineering Ltd
ANUP
1,902
|35.01
|3,808.18
|25.47
|0.63
|194.8
|342.87
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Non Executive Director
S Pathy
Chairman & Managing Director
Sanjay Jayavarthanavelu
Independent Director
Arun Alagappan
Company Sec. & Compli. Officer
C R Shiv Kumaran
Independent Director
Aroon Raman
Non Executive Director
Jaidev Jayavarthanavelu
Director (Operation)
M. Sankar
Independent Director
A Venkataramani
Independent Director
Pushya Sitaraman
Independent Director
Deepali Pant Joshi
Perianaickenpalayam,
SRK Vidyalaya Post,
Tamil Nadu - 641020
Tel: 91-422-3022255/2692371-72
Website: http://www.lakshmimach.com
Email: duraisami.k@lmw.co.in, regd.off@lmw.co.in
Surya 35 Mayflower,
Avenue Sowripalayam, Road,
Coimbatore - 641 028
Tel: 91-422-4958995/836
Website: www.skdc-consultants.com
Email: info@skdc-consultants.com
Summary
Lakshmi Machine Works Limited (LMW) was initially incorporated on 14 September, 1962 to provide the Indian Textile Mills with the latest Spinning Technology. The Company name has been changed from Lak...
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Reports by LMW Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.