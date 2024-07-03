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LMW Ltd Share Price Live

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15,604
(0.15%)
Jun 9, 2026|02:54:41 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open15,505
  • Day's High15,687
  • 52 Wk High17,160
  • Prev. Close15,580
  • Day's Low15,505
  • 52 Wk Low 11,920
  • Turnover (lac)15.76
  • P/E101.83
  • Face Value10
  • Book Value2,832.31
  • EPS153.21
  • Mkt. Cap (Cr.)16,669.75
  • Div. Yield0.22
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

LMW Ltd KEY RATIOS

Sector

Engineering

Open

₹15,505

Prev. Close

₹15,580

Turnover(Lac.)

₹15.76

Day's High

₹15,687

Day's Low

₹15,505

52 Week's High

₹17,160

52 Week's Low

₹11,920

Book Value

₹2,832.31

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

16,669.75

P/E

101.83

EPS

153.21

Divi. Yield

0.22

LMW Ltd Corporate Action

14 May 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 14 May, 2025

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14 May 2025

12:00 AM

BookCloser

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4 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

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14 May 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 30

Record Date: 10 Jul, 2025

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LMW Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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LMW Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:46 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 30.79%

Foreign: 0.00%

Indian: 30.79%

Non-Promoter- 15.11%

Institutions: 15.10%

Non-Institutions: 54.09%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

LMW Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

10.68

10.68

10.68

10.68

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

2,861.15

2,651.61

2,289.31

1,974.54

Net Worth

2,871.83

2,662.29

2,299.99

1,985.22

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

3,071.59

1,689.65

1,570.09

2,558.9

yoy growth (%)

81.78

7.61

-38.64

5.2

Raw materials

-1,963.43

-1,036.43

-938.03

-1,573.29

As % of sales

63.92

61.34

59.74

61.48

Employee costs

-303.33

-229.83

-230.63

-259.8

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

254.11

96.31

66.5

303.14

Depreciation

-55.81

-51.55

-50.25

-70.79

Tax paid

-57.27

-26.73

-19.4

-87.69

Working capital

-326.63

78.53

-346.29

29.57

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

81.78

7.61

-38.64

5.2

Op profit growth

233.1

191.97

-91.15

4.18

EBIT growth

163.71

44.03

-77.97

11.94

Net profit growth

278.58

5.47

-78.71

10.92

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

3,207.42

3,012.01

4,695.86

4,719.15

3,170.95

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

3,207.42

3,012.01

4,695.86

4,719.15

3,170.95

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

145.94

124.67

143.52

147.82

68.34

LMW Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

LMW Ltd

LMW

15,580

101.8316,666.4954.370.22853.692,780.71

KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd

KRN

1,173.4

107.37,649.1516.870202.06140.03

Omnitech Engineering Ltd

OMNI

493.1

06,089.9326.060139.5950.58

Skipper Ltd

SKIPPER

533.95

28.026,034.2475.610.021,666.58130.62

The Anup Engineering Ltd

ANUP

1,902

35.013,808.1825.470.63194.8342.87

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT LMW Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Non Executive Director

S Pathy

Chairman & Managing Director

Sanjay Jayavarthanavelu

Independent Director

Arun Alagappan

Company Sec. & Compli. Officer

C R Shiv Kumaran

Independent Director

Aroon Raman

Non Executive Director

Jaidev Jayavarthanavelu

Director (Operation)

M. Sankar

Independent Director

A Venkataramani

Independent Director

Pushya Sitaraman

Independent Director

Deepali Pant Joshi

Registered Office

Perianaickenpalayam,

SRK Vidyalaya Post,

Tamil Nadu - 641020

Tel: 91-422-3022255/2692371-72

Website: http://www.lakshmimach.com

Email: duraisami.k@lmw.co.in, regd.off@lmw.co.in

Registrar Office

Surya 35 Mayflower,

Avenue Sowripalayam, Road,

Coimbatore - 641 028

Tel: 91-422-4958995/836

Website: www.skdc-consultants.com

Email: info@skdc-consultants.com

Summary

Lakshmi Machine Works Limited (LMW) was initially incorporated on 14 September, 1962 to provide the Indian Textile Mills with the latest Spinning Technology. The Company name has been changed from Lak...
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Reports by LMW Ltd

Company FAQs

What is the LMW Ltd share price today?

The LMW Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹15604 today.

What is the Market Cap of LMW Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of LMW Ltd is ₹16669.75 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of LMW Ltd?

The PE and PB ratios of LMW Ltd is 101.83 and 5.61 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of LMW Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a LMW Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of LMW Ltd is ₹11920 and ₹17160 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of LMW Ltd?

LMW Ltd's CAGR for 5 Years at 18.42%, 3 Years at 8.60%, 1 Year at -5.30%, 6 Month at 5.66%, 3 Month at 6.99% and 1 Month at 4.06%.

What is the shareholding pattern of LMW Ltd?

The shareholding pattern of LMW Ltd is as follows:
Promoters - 30.80 %
Institutions - 15.10 %
Public - 54.10 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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