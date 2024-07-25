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Prabhatam Infra Venture Ltd Share Price Live

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23.95
(0.00%)
Jun 29, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open23.95
  • Day's High23.95
  • 52 Wk High23.95
  • Prev. Close23.95
  • Day's Low23.95
  • 52 Wk Low 17.9
  • Turnover (lac)0
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value-0.5
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)45.57
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Prabhatam Infra Venture Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹23.95

Prev. Close

₹23.95

Turnover(Lac.)

₹0

Day's High

₹23.95

Day's Low

₹23.95

52 Week's High

₹23.95

52 Week's Low

₹17.9

Book Value

₹-0.5

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

45.57

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Prabhatam Infra Venture Ltd Corporate Action

16 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 16 Sep, 2025

arrow

22 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

8 Apr 2026

12:00 AM

EGM

arrow

Prabhatam Infra Venture Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Prabhatam Infra Venture Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

01 Jul, 2026|08:43 PM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 68.84%

Foreign: 0.00%

Indian: 68.84%

Non-Promoter- 31.15%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 31.15%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Prabhatam Infra Venture Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

0.52

0.52

0.38

0.38

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-2.24

-2.03

-1.14

-1.1

Net Worth

-1.72

-1.51

-0.76

-0.72

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Revenue

0

0.07

0.04

0.11

yoy growth (%)

-100

49.96

-58.03

-82.67

Raw materials

0

0

0

-0.03

As % of sales

0

0

0

31.34

Employee costs

0

-0.01

-0.01

-0.01

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

-0.02

0

-0.05

-0.04

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-0.03

0.49

-0.05

-0.04

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

-100

49.96

-58.03

-82.67

Op profit growth

195.08

-81.48

7.68

290.81

EBIT growth

214.82

-82.23

15.14

305.84

Net profit growth

210.85

-82

15.14

-125.37

View Ratios

No Record Found

Prabhatam Infra Venture Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

3,143.25

343.063,94,967.77343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,051.15

333.5147,689.8851.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

1,253.55

43.5841,112.63524.310.741,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

273.85

17.3521,584.79288.552.1719,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

466.65

76.7814,944.9564.470.65607.6542.84

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Prabhatam Infra Venture Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Whole-time Director

Mayank Gupta

Independent Non Exe. Director

Mukesh Puniani

Independent Non Exe. Director

Priyanka Pathak

Non-Exec & Non-Independent Dir

Subhash Sahu

Company Sec. & Compli. Officer

Pooja

Registered Office

H No 83 T/F,

Chawri Bazar,

Delhi - 110006

Tel: 91-11-25713399

Website: http://www.bjduplexboards.com

Email: sbj@anandpulp.com

Registrar Office

99 BeetalHouse 3rd F,

Behind Local Shp Cen, Nr Dada Harsukh Das,

New Delhi - 110062

Tel: 011-29961281-83

Website: www.beetalfinancial.com

Email: beetal@beetalfinancial.com

Summary

B J Duplex Boards Limited was incorporated on 13th March 1995. The Company is involved in trading of paper and boards. Company set up a plant to manufacture duplex boards with an installed capacity of...
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Reports by Prabhatam Infra Venture Ltd

Company FAQs

What is the Prabhatam Infra Venture Ltd share price today?

The Prabhatam Infra Venture Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹23.95 today.

What is the Market Cap of Prabhatam Infra Venture Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Prabhatam Infra Venture Ltd is ₹45.57 Cr. as of 29 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Prabhatam Infra Venture Ltd?

The PE and PB ratios of Prabhatam Infra Venture Ltd is 0 and -47.61 as of 29 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Prabhatam Infra Venture Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Prabhatam Infra Venture Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Prabhatam Infra Venture Ltd is ₹17.9 and ₹23.95 as of 29 Jun ‘26

What is the CAGR of Prabhatam Infra Venture Ltd?

Prabhatam Infra Venture Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at 33.80%, 6 Month at 15.70%, 3 Month at 10.22% and 1 Month at 5.00%.

What is the shareholding pattern of Prabhatam Infra Venture Ltd?

The shareholding pattern of Prabhatam Infra Venture Ltd is as follows:
Promoters - 68.84 %
Institutions - 0.00 %
Public - 31.16 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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