Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹23.95
Prev. Close₹23.95
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹23.95
Day's Low₹23.95
52 Week's High₹23.95
52 Week's Low₹17.9
Book Value₹-0.5
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)45.57
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
0.52
0.52
0.38
0.38
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-2.24
-2.03
-1.14
-1.1
Net Worth
-1.72
-1.51
-0.76
-0.72
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
0
0.07
0.04
0.11
yoy growth (%)
-100
49.96
-58.03
-82.67
Raw materials
0
0
0
-0.03
As % of sales
0
0
0
31.34
Employee costs
0
-0.01
-0.01
-0.01
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
-0.02
0
-0.05
-0.04
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-0.03
0.49
-0.05
-0.04
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
-100
49.96
-58.03
-82.67
Op profit growth
195.08
-81.48
7.68
290.81
EBIT growth
214.82
-82.23
15.14
305.84
Net profit growth
210.85
-82
15.14
-125.37
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
3,143.25
|343.06
|3,94,967.77
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,051.15
|333.51
|47,689.88
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,253.55
|43.58
|41,112.63
|524.31
|0.74
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
273.85
|17.35
|21,584.79
|288.55
|2.17
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
466.65
|76.78
|14,944.95
|64.47
|0.65
|607.65
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Whole-time Director
Mayank Gupta
Independent Non Exe. Director
Mukesh Puniani
Independent Non Exe. Director
Priyanka Pathak
Non-Exec & Non-Independent Dir
Subhash Sahu
Company Sec. & Compli. Officer
Pooja
H No 83 T/F,
Chawri Bazar,
Delhi - 110006
Tel: 91-11-25713399
Website: http://www.bjduplexboards.com
Email: sbj@anandpulp.com
99 BeetalHouse 3rd F,
Behind Local Shp Cen, Nr Dada Harsukh Das,
New Delhi - 110062
Tel: 011-29961281-83
Website: www.beetalfinancial.com
Email: beetal@beetalfinancial.com
Summary
B J Duplex Boards Limited was incorporated on 13th March 1995. The Company is involved in trading of paper and boards. Company set up a plant to manufacture duplex boards with an installed capacity of...
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Reports by Prabhatam Infra Venture Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.