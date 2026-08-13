No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
4.8
0.1
0.1
Preference Capital
0
0
0
Reserves
2.24
2.34
0.38
Net Worth
7.04
2.44
0.48
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
2,057.8
|44.75
|4,83,498.89
|2,631
|1.99
|16,514
|209.49
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,498.9
|76.99
|2,89,035.03
|975.12
|0.8
|6,363.27
|27.53
Varun Beverages Ltd
VBL
438.45
|50.28
|1,48,304.17
|1,324.33
|0.34
|5,996.21
|55.47
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
5,625
|51.32
|1,35,488.42
|576.38
|1.61
|4,791.88
|192.68
Marico Ltd
MARICO
852.7
|67.51
|1,10,713.53
|460
|0.47
|2,794
|44.73
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No Record Found
1/361 SF Vaishali,
Uttar Pradesh - 201010
Tel: 93556 12523
Website: http://www.qtfoods.in
Email: cs@qtfoods.in
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Q&T Foods Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.