No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
9.44
9.44
1.1
1.1
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
10.65
5.75
5.63
2.23
Net Worth
20.09
15.19
6.73
3.33
Minority Interest
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No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
16,858.15
|87.69
|18,009.56
|66.01
|0.21
|853.3
|2,780.71
Skipper Ltd
SKIPPER
532.1
|26.5
|6,009.39
|56.47
|0.02
|1,309.83
|130.62
Lohia Corp Ltd
LCL
555.8
|0
|5,872.03
|73.27
|0.27
|499.75
|53.07
Tempsens Instruments (India) Ltd
TEMPSENS
526.5
|70.29
|4,413.79
|12.93
|0.06
|101.85
|68.68
Uniparts India Ltd
UNIPARTS
836.55
|23.47
|3,777.95
|23
|4.51
|191.57
|121.92
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Jignesh Pravinchandra Parekh
Whole-time Director
Rupal Jignesh Parekh
Independent Director
Shivani Sujal Shah
Independent Director
Kishore D Sonecha
Independent Director
Rajesh Girish Jain
Company Sec. & Compli. Officer
Jamshed Kokab Khan
Gala No.1&2 Shiv Shankar Indus,
Complex 2 Bhutpada Bldg No.5,
Maharashtra - 401208
Tel: +91 777 001 8231
Website: http://www.sjpultrasonics.in
Email: info@sjpultrasonics.in
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by SJP Ultrasonics Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.