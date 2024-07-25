Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹44.58
Prev. Close₹42.46
Turnover(Lac.)₹0.04
Day's High₹44.58
Day's Low₹44.58
52 Week's High₹44.58
52 Week's Low₹33.29
Book Value₹-0.71
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)15.65
P/E0
EPS0.03
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
3.51
3.51
3.51
3.51
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-3.77
-3.73
-3.7
-3.69
Net Worth
-0.26
-0.22
-0.19
-0.18
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
-100
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
0
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
-2.12
0
0
0
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-1.98
-5.99
0
0
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
-100
Op profit growth
26,321.25
-60.78
-33.33
10.23
EBIT growth
26,305
0
0
-100
Net profit growth
26,525
0
0
-100
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairperson
Somali Trivedi
Independent Non Exe. Director
Jagriti Ojha
Non-Exec & Non-Independent Dir
Ankit Tayal
WTD & Executive Director
Mohit Sharma
Company Sec. & Compli. Officer
Priyanka Ram
204 Siddhartha Building,
96 Nehru Place,
New Delhi - 110019
Tel: 91-11-26212295
Website: http://www.rahulmerchandising.in
Email: rahulmerchandising@gmail.com
D-153/A 1st Flr,
Okhla Industrial Are, Phase-I,
New Delhi-110020
Tel: 011 - 26812682 / 83
Website: www.skylinerta.com
Email: admin@skylinerta.com
Summary
Tacent Projects Limited was erstwhile incorporated as Rahul Merchandising Limited in 1993. A proprietorship concern, Rahul Industrial Corporation, engaged in garment exports was taken over by the Com...
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Reports by Tacent Projects Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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