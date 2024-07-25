iifl-logo

Tacent Projects Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
44.58
(4.99%)
May 12, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open44.58
  • Day's High44.58
  • 52 Wk High44.58
  • Prev. Close42.46
  • Day's Low44.58
  • 52 Wk Low 33.29
  • Turnover (lac)0.04
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value-0.71
  • EPS0.03
  • Mkt. Cap (Cr.)15.65
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Tacent Projects Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹44.58

Prev. Close

₹42.46

Turnover(Lac.)

₹0.04

Day's High

₹44.58

Day's Low

₹44.58

52 Week's High

₹44.58

52 Week's Low

₹33.29

Book Value

₹-0.71

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

15.65

P/E

0

EPS

0.03

Divi. Yield

0

Tacent Projects Ltd Corporate Action

1 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 01 Sep, 2025

arrow

23 Apr 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

17 Oct 2024

12:00 AM

EGM

arrow

Tacent Projects Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Tacent Projects Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:41 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 56.72%

Foreign: 0.00%

Indian: 56.72%

Non-Promoter- 0.01%

Institutions: 0.01%

Non-Institutions: 43.25%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Tacent Projects Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

3.51

3.51

3.51

3.51

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-3.77

-3.73

-3.7

-3.69

Net Worth

-0.26

-0.22

-0.19

-0.18

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

-100

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

0

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

-2.12

0

0

0

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-1.98

-5.99

0

0

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

-100

Op profit growth

26,321.25

-60.78

-33.33

10.23

EBIT growth

26,305

0

0

-100

Net profit growth

26,525

0

0

-100

View Ratios

No Record Found

Tacent Projects Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Tacent Projects Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairperson

Somali Trivedi

Independent Non Exe. Director

Jagriti Ojha

Non-Exec & Non-Independent Dir

Ankit Tayal

WTD & Executive Director

Mohit Sharma

Company Sec. & Compli. Officer

Priyanka Ram

Registered Office

204 Siddhartha Building,

96 Nehru Place,

New Delhi - 110019

Tel: 91-11-26212295

Website: http://www.rahulmerchandising.in

Email: rahulmerchandising@gmail.com

Registrar Office

D-153/A 1st Flr,

Okhla Industrial Are, Phase-I,

New Delhi-110020

Tel: 011 - 26812682 / 83

Website: www.skylinerta.com

Email: admin@skylinerta.com

Summary

Tacent Projects Limited was erstwhile incorporated as Rahul Merchandising Limited in 1993. A proprietorship concern, Rahul Industrial Corporation, engaged in garment exports was taken over by the Com...
Read More

Reports by Tacent Projects Ltd

Company FAQs

What is the Tacent Projects Ltd share price today?

The Tacent Projects Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹44.58 today.

What is the Market Cap of Tacent Projects Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Tacent Projects Ltd is ₹15.65 Cr. as of 12 May ‘26

What is the PE and PB ratio of Tacent Projects Ltd?

The PE and PB ratios of Tacent Projects Ltd is 0 and -62.59 as of 12 May ‘26

What is the 52 Week High and Low of Tacent Projects Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Tacent Projects Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Tacent Projects Ltd is ₹33.29 and ₹44.58 as of 12 May ‘26

What is the CAGR of Tacent Projects Ltd?

Tacent Projects Ltd's CAGR for 5 Years at 36.96%, 3 Years at 84.83%, 1 Year at 40.59%, 6 Month at 15.73%, 3 Month at 4.99% and 1 Month at 5.00%.

What is the shareholding pattern of Tacent Projects Ltd?

The shareholding pattern of Tacent Projects Ltd is as follows:
Promoters - 56.72 %
Institutions - 0.02 %
Public - 43.26 %

QUICKLINKS FOR Tacent Projects Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.