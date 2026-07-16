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Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) Q1 FY27 Results Update

16 Jul 2026 , 08:41 PM

Financial Performance

  • Consolidated net profit: ₹378 crore in Q1 FY27.
    • Recovered sharply from a ₹456 crore loss in the same quarter last year.
    • Beat Bloomberg estimate of ₹33.9 crore.
  • Revenue: ₹7,698 crore.
    • Increased 40.3% YoY from ₹5,487 crore.
    • Surpassed Bloomberg estimate of ₹6,129 crore.
  • Other income: ₹214.1 crore.
    • Increased from ₹171.2 crore in Q1 FY26.
  • Strong earnings growth was supported by higher execution, revenue expansion, and improved operational performance.

Operating Performance Improvement

  • EBITDA: ₹504 crore.
    • Improved significantly from an EBITDA loss of ₹537 crore in the year-ago quarter.
    • Beat Bloomberg estimate of ₹78.9 crore.
  • EBITDA margin: 6.5%.
    • Higher than Bloomberg estimate of 1.3%.
  • The improvement reflects better cost management and stronger project execution.

Segment Performance

Power Segment

  • Remained the key growth driver during the quarter.
  • Revenue increased to ₹5,919.5 crore.
  • Compared with ₹3,898.9 crore in Q1 FY26.
  • Growth was driven by higher demand and execution in the power sector.

Industry Segment

  • Revenue increased to ₹1,778.2 crore.
  • Compared with ₹1,588.1 crore in the same period last year.
  • Segment growth remained positive, supporting overall performance.

Key Highlights

  • BHEL turned profitable in Q1 FY27 after reporting a loss in the previous year period.
  • Revenue growth exceeded analyst expectations.
  • EBITDA profitability improved significantly compared with the loss-making quarter last year.
  • Both Power and Industry segments contributed to growth.
  • Operating margins improved ahead of market expectations.

Receivables Update

  • BHEL reported overdue trade receivables of ₹196 crore ($23 million) from customer STPG (formerly NEC Sudan).
  • The amount remains outstanding due to the ongoing crisis in Sudan.
  • The company continues to classify the receivable as recoverable.

Key Takeaways

  • BHEL delivered a strong turnaround quarter with a shift from loss to profit.
  • Robust revenue growth and improved margins indicate better operational execution.
  • The Power segment remains the company’s primary growth engine.
  • Strong Q1 performance exceeded market expectations on revenue, EBITDA, margins, and profitability.
  • Investors will closely monitor order inflows, project execution, and resolution of overseas receivables going ahead.

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article is discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

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