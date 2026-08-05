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Check MV Electrosystems IPO Allotment Status Online

5 Aug 2026 , 01:59 PM

The MV Electrosystems IPO allotment is expected to be finalised following an overwhelming response from investors. Applicants can check whether they have been allotted shares through the official NSE or BSE IPO allotment portals using their PAN or Application Number.

Check MV Electrosystems IPO Allotment Status on NSE

Follow these steps to check your allotment status on the NSE website:

  1. Visit the NSE IPO Bid Verification Portal.
  2. Select MV Electrosystems IPO from the IPO list.
  3. Enter your PAN Number.
  4. Enter your Application Number.
  5. Click Submit to view your allotment status.

Check MV Electrosystems IPO Allotment Status on BSE

Investors can also check the allotment status through the BSE website by following these steps:

  1. Visit the BSE IPO Allotment Status Page.
  2. Select Issue Type – Equity.
  3. Select Issue Name – MV Electrosystems.
  4. Enter your Application Number or PAN Number.
  5. Enter the Captcha code.
  6. Click Submit to check your allotment status.

If shares have been allotted, the details will appear on the screen. If no shares have been allotted, the application status will indicate that no allotment was made. Shares allotted will be credited to the investor’s demat account before the listing date, while refunds or fund unblocking for unsuccessful applicants will be processed as per the IPO schedule.

MV Electrosystems IPO GMP

The MV Electrosystems IPO Grey Market Premium (GMP) stood at ₹102 on August 5, 2026, unchanged from the previous day. Based on the upper issue price of ₹425 per share, the estimated listing price is ₹527, implying a potential listing gain of 24.00%.

The IPO witnessed an exceptional response from investors, with the issue being subscribed 200.66 times, reflecting robust demand across all investor categories.

GMP Trend

Date GMP Estimated Listing Price Estimated Listing Gain
05 Aug 2026 ₹102 ₹527 24.00%
04 Aug 2026 ₹102 ₹527 24.00%
03 Aug 2026 ₹100 ₹525 23.53%
02 Aug 2026 ₹115 ₹540 27.06%
01 Aug 2026 ₹110 ₹535 25.88%
31 Jul 2026 ₹133 ₹558 31.29%
30 Jul 2026 ₹125 ₹550 29.41%
29 Jul 2026 ₹106 ₹531 24.94%

MV Electrosystems IPO Subscription Status

Category Subscription
QIB 96.13x
NII 397.99x
S-NII 354.63x
B-NII 419.67x
RII 218.25x
Overall 200.66x

What Does the GMP Indicate?

The latest Grey Market Premium (GMP) suggests that the MV Electrosystems IPO could list around ₹527 per share, representing a premium of approximately 24.00% over the upper issue price of ₹425. However, investors should note that the GMP is an unofficial market indicator based on grey market activity and should not be considered a guarantee of the IPO’s listing performance.

Disclaimer: The stocks and market-related information mentioned in this article are provided solely for informational and educational purposes. They should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Investors are advised to conduct their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. Investments in the securities market are subject to market risks. Please read all offer documents carefully before investing.

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