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Top 10 stocks for today – 14th February, 2023

14 Feb 2023 , 09:11 AM

  1. Coforge: Promoter entity Hulst BV has sold 9.8% of its stake in the company.
  2. Adani Enterprises: The company will declare its December quarter results today.
  3.  Nykaa: Its consolidated profit in the December quarter came down y-o-y by 71%.
  4. Zee Entertainment: The company’s profit in the December quarter came down y-o-y by 92%.
  5. NLC India: The company has posted a loss of Rs 406.7 crore in the December quarter.
  6. Eicher Motors: The company will declare its December quarter results today.
  7. Steel Authority of India: The company’s profit in the December quarter came down y-o-y by 64.5%.
  8. Castrol India: The company’s profit in the December quarter increased y-o-y by 2.5%.
  9. Bata India: The company will declare its December quarter result today.
  10. Radico KhaitanThe company will declare its December quarter result today.

 

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