Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹10.03
Prev. Close₹10.19
Turnover(Lac.)₹1.47
Day's High₹10.46
Day's Low₹10.02
52 Week's High₹15.18
52 Week's Low₹8.04
Book Value₹6.83
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)16.73
P/E22.96
EPS0.45
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
16.2
16.2
16.2
16.2
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-5.85
-6.59
13.86
37.34
Net Worth
10.35
9.61
30.06
53.54
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
0
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
0
0
0
0
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-0.08
0
-0.1
0.07
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
0
0
0
0
EBIT growth
0
0
0
0
Net profit growth
0
0
0
0
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Gross Sales
0.13
0.13
0.05
0.1
0
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
0.13
0.13
0.05
0.1
0
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
0.78
0
0.06
0
0
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / M D / Promoter
Sarvesh Manmohan Agrawal
Whole Time Director & CFO
Manmohan Shreegopal Agrawal
Non-Exec & Non-Independent Dir
Jagdishprasad Shreegopal Agrawal
Independent Non Exe. Director
Bhoomi Ketan Talati
Independent Non Exe. Director
Tarunkumar Bhagwandas Sukhwani
Independent Non Exe. Director
Navinchandra Dilipsinh Bochare
Company Sec. & Compli. Officer
Sakina Lokhandwala
3 Synagogue Street,
3rd Floor,
West Bengal - 700001
Tel: +91 33 2262 1584
Website: http://www.jtapariaprojects.com
Email: jtaparia2008@gmail.com
3A Auckland Place,
7th Floor, Room No 7A & 7B,
Kolkata - 700017
Tel: 91-33-22357270/7271
Website: www.nichetechpl.com
Email: nichetechpl@nichetechpl.com
Summary
Annvrridhhi Ventures Limited was erstwhile incorporated as J Taparia Projects Limited on September 8, 1980 with the object to carry on the business of providing various services for Projects of all ki...
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Reports by Annvrridhhi Ventures Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.