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Annvrridhhi Ventures Ltd Share Price Live

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10.33
(1.37%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

  • Open10.03
  • Day's High10.46
  • 52 Wk High15.18
  • Prev. Close10.19
  • Day's Low10.02
  • 52 Wk Low 8.04
  • Turnover (lac)1.47
  • P/E22.96
  • Face Value10
  • Book Value6.83
  • EPS0.45
  • Mkt. Cap (Cr.)16.73
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Annvrridhhi Ventures Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹10.03

Prev. Close

₹10.19

Turnover(Lac.)

₹1.47

Day's High

₹10.46

Day's Low

₹10.02

52 Week's High

₹15.18

52 Week's Low

₹8.04

Book Value

₹6.83

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

16.73

P/E

22.96

EPS

0.45

Divi. Yield

0

Annvrridhhi Ventures Ltd Corporate Action

25 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 25 Aug, 2025

arrow

25 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

3 Nov 2025

12:00 AM

Rights

arrow

Annvrridhhi Ventures Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Annvrridhhi Ventures Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:31 AM
Mar-2026Dec-2025Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 54.97%

Foreign: 0.00%

Indian: 54.97%

Non-Promoter- 45.02%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 45.02%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Annvrridhhi Ventures Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

16.2

16.2

16.2

16.2

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-5.85

-6.59

13.86

37.34

Net Worth

10.35

9.61

30.06

53.54

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

0

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

0

0

0

0

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-0.08

0

-0.1

0.07

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

0

0

0

0

EBIT growth

0

0

0

0

Net profit growth

0

0

0

0

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2023Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Gross Sales

0.13

0.13

0.05

0.1

0

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

0.13

0.13

0.05

0.1

0

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

0.78

0

0.06

0

0

Annvrridhhi Ventures Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Annvrridhhi Ventures Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / M D / Promoter

Sarvesh Manmohan Agrawal

Whole Time Director & CFO

Manmohan Shreegopal Agrawal

Non-Exec & Non-Independent Dir

Jagdishprasad Shreegopal Agrawal

Independent Non Exe. Director

Bhoomi Ketan Talati

Independent Non Exe. Director

Tarunkumar Bhagwandas Sukhwani

Independent Non Exe. Director

Navinchandra Dilipsinh Bochare

Company Sec. & Compli. Officer

Sakina Lokhandwala

Registered Office

3 Synagogue Street,

3rd Floor,

West Bengal - 700001

Tel: +91 33 2262 1584

Website: http://www.jtapariaprojects.com

Email: jtaparia2008@gmail.com

Registrar Office

3A Auckland Place,

7th Floor, Room No 7A & 7B,

Kolkata - 700017

Tel: 91-33-22357270/7271

Website: www.nichetechpl.com

Email: nichetechpl@nichetechpl.com

Summary

Annvrridhhi Ventures Limited was erstwhile incorporated as J Taparia Projects Limited on September 8, 1980 with the object to carry on the business of providing various services for Projects of all ki...
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Reports by Annvrridhhi Ventures Ltd

Company FAQs

What is the Annvrridhhi Ventures Ltd share price today?

The Annvrridhhi Ventures Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹10.33 today.

What is the Market Cap of Annvrridhhi Ventures Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Annvrridhhi Ventures Ltd is ₹16.73 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Annvrridhhi Ventures Ltd?

The PE and PB ratios of Annvrridhhi Ventures Ltd is 22.96 and 1.51 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Annvrridhhi Ventures Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Annvrridhhi Ventures Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Annvrridhhi Ventures Ltd is ₹8.04 and ₹15.18 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Annvrridhhi Ventures Ltd?

Annvrridhhi Ventures Ltd's CAGR for 5 Years at 60.17%, 3 Years at 4.20%, 1 Year at -14.42%, 6 Month at 3.82%, 3 Month at 13.77% and 1 Month at -3.19%.

What is the shareholding pattern of Annvrridhhi Ventures Ltd?

The shareholding pattern of Annvrridhhi Ventures Ltd is as follows:
Promoters - 54.98 %
Institutions - 0.00 %
Public - 45.02 %

QUICKLINKS FOR Annvrridhhi Ventures Ltd

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Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
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Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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