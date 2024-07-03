No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorInfrastructure Developers & Operators
Open₹151.6
Prev. Close₹157.3
Turnover(Lac.)₹7.01
Day's High₹161.95
Day's Low₹151.6
52 Week's High₹216.85
52 Week's Low₹125.3
Book Value₹0.1
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)572.63
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
70.88
70.49
60.48
52.65
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-66.19
-69.58
-75.67
-52.16
Net Worth
4.69
0.9
-15.19
0.49
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
172.64
150.28
163
132.1
yoy growth (%)
14.87
-7.8
23.38
31.36
Raw materials
-71.13
-71.36
-65.17
-51.65
As % of sales
41.2
47.49
39.98
39.1
Employee costs
-13.53
-12.88
-13.43
-10.55
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
-4.37
-5.11
6.22
5.43
Depreciation
-1.17
-1.06
-1.81
-1
Tax paid
-0.65
-0.56
-6.96
-4.12
Working capital
1
-8.34
38.18
9.76
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
14.87
-7.8
23.38
31.36
Op profit growth
63.72
-64.33
336.3
-39.95
EBIT growth
26.2
-68.79
49.42
11.88
Net profit growth
-11.44
670.42
-156.34
-95.18
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
3,874.95
|49.3
|5,33,088.18
|3,560.92
|0.98
|47,190.86
|541.77
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
227.95
|59.36
|47,528.03
|212.27
|0
|6,648.4
|42.5
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
20.67
|24.9
|24,965.23
|389.9
|0.63
|1,171.76
|13.71
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
351.6
|75.78
|24,828.26
|276.44
|0.05
|2,378.11
|109.77
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,268.05
|20.29
|21,654.81
|219.84
|0.87
|6,963.98
|481.02
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
VINAYAK RATNAKAR PAI
Independent Non Exe. Director
Jyotisman Dasgupta
Whole Time Director & Chief Executive Officer
Shashank S Jha
Independent Non Exe. Director
Ashish Kulkarni
Independent Non Exe. Director
Priya Kher
Company Sec. & Compli. Officer
Deepak Tibrewal
Additional Director
Neeraj Agrawal
11th Flr Hiranandani Knowledge,
Park Technology Street Powai,
Maharashtra - 400076
Tel: 91-22-66255600
Website: http://www.artson.net
Email: investors@artson.net
C-101 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai-400083
Tel: 91-22-49186000
Website: https://in.mpms.mufg.com
Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Summary
Artson Engineering Limited (AEL) as a project engineering company has commissioned, on turn-key basis, several fuel storage and handling facility systems. The Company is operating into supply of equip...
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Reports by Artson Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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