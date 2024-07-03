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Artson Ltd Share Price Live

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155.1
(-1.40%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open151.6
  • Day's High161.95
  • 52 Wk High216.85
  • Prev. Close157.3
  • Day's Low151.6
  • 52 Wk Low 125.3
  • Turnover (lac)7.01
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value0.1
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)572.63
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Artson Ltd KEY RATIOS

Sector

Infrastructure Developers & Operators

Open

₹151.6

Prev. Close

₹157.3

Turnover(Lac.)

₹7.01

Day's High

₹161.95

Day's Low

₹151.6

52 Week's High

₹216.85

52 Week's Low

₹125.3

Book Value

₹0.1

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

572.63

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Artson Ltd Corporate Action

5 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 05 Aug, 2025

arrow

5 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

14 Apr 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

16 Oct 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Artson Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Artson Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:32 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 75.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 75.00%

Non-Promoter- 0.01%

Institutions: 0.01%

Non-Institutions: 24.98%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Artson Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

70.88

70.49

60.48

52.65

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-66.19

-69.58

-75.67

-52.16

Net Worth

4.69

0.9

-15.19

0.49

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

172.64

150.28

163

132.1

yoy growth (%)

14.87

-7.8

23.38

31.36

Raw materials

-71.13

-71.36

-65.17

-51.65

As % of sales

41.2

47.49

39.98

39.1

Employee costs

-13.53

-12.88

-13.43

-10.55

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

-4.37

-5.11

6.22

5.43

Depreciation

-1.17

-1.06

-1.81

-1

Tax paid

-0.65

-0.56

-6.96

-4.12

Working capital

1

-8.34

38.18

9.76

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

14.87

-7.8

23.38

31.36

Op profit growth

63.72

-64.33

336.3

-39.95

EBIT growth

26.2

-68.79

49.42

11.88

Net profit growth

-11.44

670.42

-156.34

-95.18

View Ratios

No Record Found

Artson Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Larsen & Toubro Ltd

LT

3,874.95

49.35,33,088.183,560.920.9847,190.86541.77

Rail Vikas Nigam Ltd

RVNL

227.95

59.3647,528.03212.2706,648.442.5

IRB Infrastructure Developers Ltd

IRB

20.67

24.924,965.23389.90.631,171.7613.71

ACME Solar Holdings Ltd

ACMESOLAR

351.6

75.7824,828.26276.440.052,378.11109.77

Kalpataru Projects International Ltd

KPIL

1,268.05

20.2921,654.81219.840.876,963.98481.02

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Artson Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

VINAYAK RATNAKAR PAI

Independent Non Exe. Director

Jyotisman Dasgupta

Whole Time Director & Chief Executive Officer

Shashank S Jha

Independent Non Exe. Director

Ashish Kulkarni

Independent Non Exe. Director

Priya Kher

Company Sec. & Compli. Officer

Deepak Tibrewal

Additional Director

Neeraj Agrawal

Registered Office

11th Flr Hiranandani Knowledge,

Park Technology Street Powai,

Maharashtra - 400076

Tel: 91-22-66255600

Website: http://www.artson.net

Email: investors@artson.net

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Artson Engineering Limited (AEL) as a project engineering company has commissioned, on turn-key basis, several fuel storage and handling facility systems. The Company is operating into supply of equip...
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Reports by Artson Ltd

Company FAQs

What is the Artson Ltd share price today?

The Artson Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹155.1 today.

What is the Market Cap of Artson Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Artson Ltd is ₹572.63 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Artson Ltd?

The PE and PB ratios of Artson Ltd is 0 and 1460.79 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Artson Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Artson Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Artson Ltd is ₹125.3 and ₹216.85 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Artson Ltd?

Artson Ltd's CAGR for 5 Years at 26.44%, 3 Years at 26.62%, 1 Year at -3.36%, 6 Month at -8.06%, 3 Month at 13.71% and 1 Month at -4.32%.

What is the shareholding pattern of Artson Ltd?

The shareholding pattern of Artson Ltd is as follows:
Promoters - 75.00 %
Institutions - 0.01 %
Public - 24.99 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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