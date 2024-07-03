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Emrock Corporation Limited Share Price Live

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294.4
(-2.06%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open293.05
  • Day's High305.95
  • 52 Wk High305.95
  • Prev. Close300.6
  • Day's Low285.6
  • 52 Wk Low 25.39
  • Turnover (lac)20.03
  • P/E387.37
  • Face Value10
  • Book Value15.01
  • EPS0.76
  • Mkt. Cap (Cr.)465.74
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Emrock Corporation Limited KEY RATIOS

Sector

Realty

Open

₹293.05

Prev. Close

₹300.6

Turnover(Lac.)

₹20.03

Day's High

₹305.95

Day's Low

₹285.6

52 Week's High

₹305.95

52 Week's Low

₹25.39

Book Value

₹15.01

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

465.74

P/E

387.37

EPS

0.76

Divi. Yield

0

Emrock Corporation Limited Corporate Action

8 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 08 Sep, 2025

arrow

4 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

22 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

23 Jan 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Emrock Corporation Limited NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Emrock Corporation Limited SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:34 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 74.62%

Foreign: 0.00%

Indian: 74.62%

Non-Promoter- 25.37%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 25.37%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Emrock Corporation Limited FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

5.22

5.22

5.22

5.22

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

2.11

1.94

2.04

1.98

Net Worth

7.33

7.16

7.26

7.2

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0

0

1.77

8.17

yoy growth (%)

0

-100

-78.24

8.6

Raw materials

0

0

-1.16

-7.86

As % of sales

0

0

65.57

96.2

Employee costs

0

-0.02

-0.04

-0.04

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

0.07

-0.03

0.46

0.07

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

-0.08

0

1.23

-0.07

Working capital

-0.15

-2.22

0.37

-0.64

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

-100

-78.24

8.6

Op profit growth

3.76

-121.14

389.52

-88.55

EBIT growth

-1,545.61

-101.22

389.52

-88.83

Net profit growth

-78.82

-105.5

-18,289.05

-100.29

View Ratios

No Record Found

Emrock Corporation Limited Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

DLF Ltd

DLF

561.95

38.971,39,100.142,400.641.422,307.22127.61

Lodha Developers Ltd

LODHA

870.85

29.7986,998.1794.30.493,901.7217.93

Phoenix Mills Ltd

PHOENIXLTD

1,741.95

211.1562,299.1854.80.14135.45153.89

Oberoi Realty Ltd

OBEROIRLTY

1,599.1

30.458,143.63569.690.51,414.78442.6

Prestige Estates Projects Ltd

PRESTIGE

1,326.75

312.1857,147.13104.20.151,696.8277.78

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Emrock Corporation Limited

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman/ED/CFO

Parth Tulsibhai Patel

ED / MD / Promoter

JATINKUMAR TULSIBHAI PATEL

WTD & Executive Director

Arjunkumar Jagdishbhai Patel

Independent Non Exe. Director

Rajeshkumar Mukundkumar Pandya

Independent Non Exe. Director

Ashokkumar Dashrathbhai Patel

Independent Non Exe. Director

Falguni Purvesh Guru

Company Sec. & Compli. Officer

Kirti Prakash Ludhrani

Registered Office

D-Wing Karma Sankalp Ghatkopar,

Corner of 6&7th Rd of Rajawadi,

Maharashtra - 400077

Tel: -

Website: http://www.vaghanitechnobuild.com

Email: amit.surase@groupintegrated.com

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Vaghani Techno-Build Limited, formerly known as Dhruv Makhan (I) Limited was incorporated on 6 October, 1994 as a public limited company. Name of the Company was changed from Dhruv Makhan (I) Limited ...
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Reports by Emrock Corporation Limited

Company FAQs

What is the Emrock Corporation Limited share price today?

The Emrock Corporation Limited shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹294.4 today.

What is the Market Cap of Emrock Corporation Limited?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Emrock Corporation Limited is ₹465.74 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Emrock Corporation Limited?

The PE and PB ratios of Emrock Corporation Limited is 387.37 and 19.60 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Emrock Corporation Limited?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Emrock Corporation Limited stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Emrock Corporation Limited is ₹25.39 and ₹305.95 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Emrock Corporation Limited?

Emrock Corporation Limited's CAGR for 5 Years at 94.86%, 3 Years at 191.38%, 1 Year at 1059.51%, 6 Month at 115.05%, 3 Month at 15.38% and 1 Month at 0.63%.

What is the shareholding pattern of Emrock Corporation Limited?

The shareholding pattern of Emrock Corporation Limited is as follows:
Promoters - 74.63 %
Institutions - 0.00 %
Public - 25.37 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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