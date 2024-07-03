Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorRealty
Open₹293.05
Prev. Close₹300.6
Turnover(Lac.)₹20.03
Day's High₹305.95
Day's Low₹285.6
52 Week's High₹305.95
52 Week's Low₹25.39
Book Value₹15.01
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)465.74
P/E387.37
EPS0.76
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
5.22
5.22
5.22
5.22
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
2.11
1.94
2.04
1.98
Net Worth
7.33
7.16
7.26
7.2
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0
0
1.77
8.17
yoy growth (%)
0
-100
-78.24
8.6
Raw materials
0
0
-1.16
-7.86
As % of sales
0
0
65.57
96.2
Employee costs
0
-0.02
-0.04
-0.04
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
0.07
-0.03
0.46
0.07
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
-0.08
0
1.23
-0.07
Working capital
-0.15
-2.22
0.37
-0.64
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
-100
-78.24
8.6
Op profit growth
3.76
-121.14
389.52
-88.55
EBIT growth
-1,545.61
-101.22
389.52
-88.83
Net profit growth
-78.82
-105.5
-18,289.05
-100.29
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
DLF Ltd
DLF
561.95
|38.97
|1,39,100.14
|2,400.64
|1.42
|2,307.22
|127.61
Lodha Developers Ltd
LODHA
870.85
|29.79
|86,998.1
|794.3
|0.49
|3,901.7
|217.93
Phoenix Mills Ltd
PHOENIXLTD
1,741.95
|211.15
|62,299.18
|54.8
|0.14
|135.45
|153.89
Oberoi Realty Ltd
OBEROIRLTY
1,599.1
|30.4
|58,143.63
|569.69
|0.5
|1,414.78
|442.6
Prestige Estates Projects Ltd
PRESTIGE
1,326.75
|312.18
|57,147.13
|104.2
|0.15
|1,696.8
|277.78
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman/ED/CFO
Parth Tulsibhai Patel
ED / MD / Promoter
JATINKUMAR TULSIBHAI PATEL
WTD & Executive Director
Arjunkumar Jagdishbhai Patel
Independent Non Exe. Director
Rajeshkumar Mukundkumar Pandya
Independent Non Exe. Director
Ashokkumar Dashrathbhai Patel
Independent Non Exe. Director
Falguni Purvesh Guru
Company Sec. & Compli. Officer
Kirti Prakash Ludhrani
D-Wing Karma Sankalp Ghatkopar,
Corner of 6&7th Rd of Rajawadi,
Maharashtra - 400077
Tel: -
Website: http://www.vaghanitechnobuild.com
Email: amit.surase@groupintegrated.com
C-101 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai-400083
Tel: 91-22-49186000
Website: https://in.mpms.mufg.com
Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Summary
Vaghani Techno-Build Limited, formerly known as Dhruv Makhan (I) Limited was incorporated on 6 October, 1994 as a public limited company. Name of the Company was changed from Dhruv Makhan (I) Limited ...
Read More
Reports by Emrock Corporation Limited
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.