iifl-logo

Energy Infrastructure Trust Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
77
(0.00%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open77
  • Day's High77
  • 52 Wk High102
  • Prev. Close77
  • Day's Low76.53
  • 52 Wk Low 75
  • Turnover (lac)346.5
  • P/E11.51
  • Face Value100
  • Book Value78.77
  • EPS6.69
  • Mkt. Cap (Cr.)5,112.8
  • Div. Yield19.6
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Energy Infrastructure Trust KEY RATIOS

Sector

Infrastructure Investment Trusts

Open

₹77

Prev. Close

₹77

Turnover(Lac.)

₹346.5

Day's High

₹77

Day's Low

₹76.53

52 Week's High

₹102

52 Week's Low

₹75

Book Value

₹78.77

Face Value

₹100

Mkt Cap (₹ Cr.)

5,112.8

P/E

11.51

EPS

6.69

Divi. Yield

19.6

Energy Infrastructure Trust Corporate Action

27 Jun 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 27 Jun, 2025

arrow

6 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

10 Apr 2026

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 3.92

Record Date: 16 Apr, 2026

arrow

4 Sep 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Energy Infrastructure Trust NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Energy Infrastructure Trust SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:34 AM
Mar-2026Mar-2023Dec-2022Jun-2020
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 38.90%

Foreign: 38.90%

Indian: 0.00%

Non-Promoter- 12.40%

Institutions: 12.40%

Non-Institutions: 48.68%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Energy Infrastructure Trust FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Equity Capital

4,228.29

4,708.15

5,157.95

5,580.65

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

1,890.4

1,304.39

1,831.35

1,887.11

Net Worth

6,118.69

6,012.54

6,989.3

7,467.76

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Revenue

598.44

792.27

2,482.47

31.09

yoy growth (%)

-24.46

-68.08

7,884.78

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

0

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Profit before tax

580.41

778.25

2,340.79

-62.19

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

-1.38

-1.58

-1.73

0

Working capital

-50.2

47.74

6.8

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2019

Growth matrix (%)

Revenue growth

-24.46

-68.08

7,884.78

Op profit growth

-25.48

-68.45

-4,819.02

EBIT growth

-25.42

-68.36

-5,265.95

Net profit growth

-25.44

-66.79

-3,861.15

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

3,847

3,945.76

3,724.05

2,789.69

2,622.65

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

3,847

3,945.76

3,724.05

2,789.69

2,622.65

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

52.12

90.47

118.65

13.45

11.11

Energy Infrastructure Trust Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

IndiGrid Infrastructure Trust

INDIGRID

171.7

14.0419,540.81385.848.39812.15140.21

Powergrid Infrastructure Investment Trust

PGINVIT

93.41

10.648,500.3142.9812.85233.9790.79

RaajMarg Infra Investment Trust

RIIT

111.09

06,665.410.31010.67100

Citius Transnet Investment Trust

CITIUSINVT

105.88

06,458.68-92.230500.8527.9

Indus Infra Trust

INDUSINVIT

125.15

18.795,543.3875.9310.27195.03111.62

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Energy Infrastructure Trust

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman (Non-Executive)

Prateek Shroff

Managing Director

Akhil Mehrotra

Independent Director

Arun Balakrishnan

Independent Director

Chaitanya Pande

Independent Director

Kavita Venugopal

Non Executive Director

Varun Saxena

Company Sec. & Compli. Officer

VIKAS PRAKASH

Registered Office

Unit 804 8th Floor A Wing,

One BKC Bandra Kurla Complex,

Maharashtra - 400051

Tel: 91-22-66000739/66000700

Website: http://www.pipelineinvit.com

Email: compliance@pipelineinvit.com

Registrar Office

Karvy Selenium Tow-B,

31&32 Financial Dist, Nanakramguda,

Hyderabad-500032

Tel: 91-40-67162222

Website: www.kfintech.com

Email: einward.ris@karvy.com

Summary

India Infrastructure Trust was set up by Rapid Holdings 2 Pte Ltd. (Sponsor) on November 22, 2018, as a contributory irrevocable trust under provisions of the Indian Trusts Act, 1882. The Trust was re...
Read More

Reports by Energy Infrastructure Trust

Company FAQs

What is the Energy Infrastructure Trust share price today?

The Energy Infrastructure Trust shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹77 today.

What is the Market Cap of Energy Infrastructure Trust?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Energy Infrastructure Trust is ₹5112.80 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Energy Infrastructure Trust?

The PE and PB ratios of Energy Infrastructure Trust is 11.51 and 0.98 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Energy Infrastructure Trust?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Energy Infrastructure Trust stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Energy Infrastructure Trust is ₹75 and ₹102 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Energy Infrastructure Trust?

Energy Infrastructure Trust's CAGR for 5 Years at -5.28%, 3 Years at -8.34%, 1 Year at -6.67%, 6 Month at -12.50%, 3 Month at -6.67% and 1 Month at -0.32%.

What is the shareholding pattern of Energy Infrastructure Trust?

The shareholding pattern of Energy Infrastructure Trust is as follows:
Promoters - 38.90 %
Institutions - 12.41 %
Public - 48.69 %

QUICKLINKS FOR Energy Infrastructure Trust

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.