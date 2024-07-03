Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorInfrastructure Investment Trusts
Open₹77
Prev. Close₹77
Turnover(Lac.)₹346.5
Day's High₹77
Day's Low₹76.53
52 Week's High₹102
52 Week's Low₹75
Book Value₹78.77
Face Value₹100
Mkt Cap (₹ Cr.)5,112.8
P/E11.51
EPS6.69
Divi. Yield19.6
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
4,228.29
4,708.15
5,157.95
5,580.65
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
1,890.4
1,304.39
1,831.35
1,887.11
Net Worth
6,118.69
6,012.54
6,989.3
7,467.76
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Revenue
598.44
792.27
2,482.47
31.09
yoy growth (%)
-24.46
-68.08
7,884.78
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
0
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Profit before tax
580.41
778.25
2,340.79
-62.19
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
-1.38
-1.58
-1.73
0
Working capital
-50.2
47.74
6.8
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
Growth matrix (%)
Revenue growth
-24.46
-68.08
7,884.78
Op profit growth
-25.48
-68.45
-4,819.02
EBIT growth
-25.42
-68.36
-5,265.95
Net profit growth
-25.44
-66.79
-3,861.15
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
3,847
3,945.76
3,724.05
2,789.69
2,622.65
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
3,847
3,945.76
3,724.05
2,789.69
2,622.65
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
52.12
90.47
118.65
13.45
11.11
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
IndiGrid Infrastructure Trust
INDIGRID
171.7
|14.04
|19,540.81
|385.84
|8.39
|812.15
|140.21
Powergrid Infrastructure Investment Trust
PGINVIT
93.41
|10.64
|8,500.3
|142.98
|12.85
|233.97
|90.79
RaajMarg Infra Investment Trust
RIIT
111.09
|0
|6,665.4
|10.31
|0
|10.67
|100
Citius Transnet Investment Trust
CITIUSINVT
105.88
|0
|6,458.68
|-92.23
|0
|500.85
|27.9
Indus Infra Trust
INDUSINVIT
125.15
|18.79
|5,543.38
|75.93
|10.27
|195.03
|111.62
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman (Non-Executive)
Prateek Shroff
Managing Director
Akhil Mehrotra
Independent Director
Arun Balakrishnan
Independent Director
Chaitanya Pande
Independent Director
Kavita Venugopal
Non Executive Director
Varun Saxena
Company Sec. & Compli. Officer
VIKAS PRAKASH
Unit 804 8th Floor A Wing,
One BKC Bandra Kurla Complex,
Maharashtra - 400051
Tel: 91-22-66000739/66000700
Website: http://www.pipelineinvit.com
Email: compliance@pipelineinvit.com
Karvy Selenium Tow-B,
31&32 Financial Dist, Nanakramguda,
Hyderabad-500032
Tel: 91-40-67162222
Website: www.kfintech.com
Email: einward.ris@karvy.com
Summary
India Infrastructure Trust was set up by Rapid Holdings 2 Pte Ltd. (Sponsor) on November 22, 2018, as a contributory irrevocable trust under provisions of the Indian Trusts Act, 1882. The Trust was re...
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Reports by Energy Infrastructure Trust
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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