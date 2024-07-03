Invest wise with Expert advice
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No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹96.99
Prev. Close₹89.77
Turnover(Lac.)₹3.42
Day's High₹98.74
Day's Low₹96.99
52 Week's High₹161.8
52 Week's Low₹61.55
Book Value₹68.2
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)429.25
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
43.28
8.56
8.56
8.56
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
257.91
18.27
20.48
18.78
Net Worth
301.19
26.83
29.04
27.34
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
334.58
240.75
291.01
455.78
yoy growth (%)
38.97
-17.27
-36.15
10.75
Raw materials
-322.8
-229.72
-277.98
-407.82
As % of sales
96.48
95.41
95.52
89.47
Employee costs
-3.53
-3.15
-4.28
-4.18
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
0.21
-3.07
-4.66
-0.34
Depreciation
-0.33
-1.6
-1.71
-1.88
Tax paid
0.36
0.26
0.96
0.07
Working capital
-0.71
7.91
-31.47
4.9
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
38.97
-17.27
-36.15
11.12
Op profit growth
-317.83
-26.42
-123.92
-58.65
EBIT growth
948.43
-128.15
-116.76
-29.33
Net profit growth
-120.6
-23.86
1,271.51
-105.4
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2021
|Mar-2020
Gross Sales
181.29
302.1
451.07
244.91
294.67
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
181.29
302.1
451.07
244.91
294.67
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
3.22
4.25
3.78
3.82
2.48
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / M D / Promoter
Gaurav Sekhri
Independent Non Exe. Director
Adhiraj Sarin
Executive Director
PUJA SEKHRI
Executive Director
Aditya Brij Sekhri
Independent Non Exe. Director
Rahul Rama Narang
Independent Non Exe. Director
Nakul Nitin Zaveri
Independent Non Exe. Director
SANJIT SINGH RANDHAWA
No. 6 Sultanpur Mandi Road,
Mehrauli,
Delhi - 110030
Tel: 91-011-49518530
Website: http://www.tinnatrade.in
Email: investor.ttl@tinna.in
205/208,
Anarkali Market, Jhandewalan Extn,
New Delhi - 110055
Tel: 011 - 42541234 / 235
Website: www.alankit.com
Email: rta@alankit.com
Summary
Fratelli Vineyards Limited was originally incorporated on 05th January 2009 as Maple Newgen Trade Private Limited. In July 2009, M/s. Viterra Inc of Canada acquired a 60% stake and the Company was ren...
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Reports by Fratelli Vineyards Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.