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Fratelli Vineyards Ltd Share Price Live

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98.74
(9.99%)
Jun 9, 2026|02:45:00 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open96.99
  • Day's High98.74
  • 52 Wk High161.8
  • Prev. Close89.77
  • Day's Low96.99
  • 52 Wk Low 61.55
  • Turnover (lac)3.42
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value68.2
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)429.25
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Fratelli Vineyards Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹96.99

Prev. Close

₹89.77

Turnover(Lac.)

₹3.42

Day's High

₹98.74

Day's Low

₹96.99

52 Week's High

₹161.8

52 Week's Low

₹61.55

Book Value

₹68.2

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

429.25

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Fratelli Vineyards Ltd Corporate Action

11 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 11 Aug, 2025

arrow

3 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

23 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

3 Jul 2024

12:00 AM

EGM

arrow

Fratelli Vineyards Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Fratelli Vineyards Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:28 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 57.18%

Foreign: 0.00%

Indian: 57.18%

Non-Promoter- 0.54%

Institutions: 0.54%

Non-Institutions: 42.26%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Fratelli Vineyards Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

43.28

8.56

8.56

8.56

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

257.91

18.27

20.48

18.78

Net Worth

301.19

26.83

29.04

27.34

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

334.58

240.75

291.01

455.78

yoy growth (%)

38.97

-17.27

-36.15

10.75

Raw materials

-322.8

-229.72

-277.98

-407.82

As % of sales

96.48

95.41

95.52

89.47

Employee costs

-3.53

-3.15

-4.28

-4.18

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

0.21

-3.07

-4.66

-0.34

Depreciation

-0.33

-1.6

-1.71

-1.88

Tax paid

0.36

0.26

0.96

0.07

Working capital

-0.71

7.91

-31.47

4.9

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

38.97

-17.27

-36.15

11.12

Op profit growth

-317.83

-26.42

-123.92

-58.65

EBIT growth

948.43

-128.15

-116.76

-29.33

Net profit growth

-120.6

-23.86

1,271.51

-105.4

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2021Mar-2020

Gross Sales

181.29

302.1

451.07

244.91

294.67

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

181.29

302.1

451.07

244.91

294.67

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

3.22

4.25

3.78

3.82

2.48

Fratelli Vineyards Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Fratelli Vineyards Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / M D / Promoter

Gaurav Sekhri

Independent Non Exe. Director

Adhiraj Sarin

Executive Director

PUJA SEKHRI

Executive Director

Aditya Brij Sekhri

Independent Non Exe. Director

Rahul Rama Narang

Independent Non Exe. Director

Nakul Nitin Zaveri

Independent Non Exe. Director

SANJIT SINGH RANDHAWA

Registered Office

No. 6 Sultanpur Mandi Road,

Mehrauli,

Delhi - 110030

Tel: 91-011-49518530

Website: http://www.tinnatrade.in

Email: investor.ttl@tinna.in

Registrar Office

205/208,

Anarkali Market, Jhandewalan Extn,

New Delhi - 110055

Tel: 011 - 42541234 / 235

Website: www.alankit.com

Email: rta@alankit.com

Summary

Fratelli Vineyards Limited was originally incorporated on 05th January 2009 as Maple Newgen Trade Private Limited. In July 2009, M/s. Viterra Inc of Canada acquired a 60% stake and the Company was ren...
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Reports by Fratelli Vineyards Ltd

Company FAQs

What is the Fratelli Vineyards Ltd share price today?

The Fratelli Vineyards Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹98.74 today.

What is the Market Cap of Fratelli Vineyards Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Fratelli Vineyards Ltd is ₹429.25 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Fratelli Vineyards Ltd?

The PE and PB ratios of Fratelli Vineyards Ltd is 0 and 1.32 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Fratelli Vineyards Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Fratelli Vineyards Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Fratelli Vineyards Ltd is ₹61.55 and ₹161.8 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Fratelli Vineyards Ltd?

Fratelli Vineyards Ltd's CAGR for 5 Years at 39.57%, 3 Years at 51.16%, 1 Year at -35.88%, 6 Month at -19.02%, 3 Month at 2.63% and 1 Month at 8.29%.

What is the shareholding pattern of Fratelli Vineyards Ltd?

The shareholding pattern of Fratelli Vineyards Ltd is as follows:
Promoters - 57.19 %
Institutions - 0.55 %
Public - 42.27 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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