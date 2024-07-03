Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorHotels & Restaurants
Open₹15.97
Prev. Close₹15.21
Turnover(Lac.)₹30.52
Day's High₹15.97
Day's Low₹14.52
52 Week's High₹21.59
52 Week's Low₹6.66
Book Value₹3.98
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)241.64
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
14.41
13.62
4.3
2.91
Preference Capital
1.53
1.43
30.1
0
Reserves
45.01
37.23
15.16
2.03
Net Worth
60.95
52.28
49.56
4.94
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
|Mar-2013
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
0
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
|Mar-2013
Profit before tax
0
0
0
0
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
0.03
0.01
-4.28
0.1
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2016
|Mar-2015
|Mar-2014
|Mar-2013
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
0
0
0
0
EBIT growth
0
0
0
0
Net profit growth
0
0
0
0
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
192.53
165.74
146.04
61.73
0
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
192.53
165.74
146.04
61.73
0
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
2.96
3.94
12.43
4.7
0.06
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
652.45
|63.47
|92,871.84
|557.64
|0.5
|1,660.63
|89.69
ITC Hotels Ltd
ITCHOTELS
150.35
|36.14
|31,317.55
|281.35
|0.67
|1,017.28
|57.09
EIH Ltd
EIHOTEL
285.95
|28.48
|17,882.29
|200.17
|0.52
|808.76
|74.97
Chalet Hotels Ltd
CHALET
750.85
|24.68
|16,443.17
|166.82
|0.27
|498.38
|171.43
Ventive Hospitality Ltd
VENTIVE
628.75
|63.77
|14,683.93
|69.42
|0
|174.24
|202.35
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
Anubhav Dham
Non Executive Director
Anamika Dham
Managing Director
Aarti Jain
Independent Non Exe. Director
Ritesh Kalra
Independent Non Exe. Director
Neeraj Jain
Independent Non Exe. Director
Sudhanshu Singhal
Company Sec. & Compli. Officer
Narender Kumar Sharma
Shop No 19 Plot No 83,
Parleshwar Road Vile Parle E,
Maharashtra - 400057
Tel: -
Website: http://www.intellivatecapitalventures.in
Email: amfinecompliance@gmail.com; secretarial@intellivat
9 ShivShakti Indl Es,
J R Boricha Marg, Lower Parel,
Mumbai - 400 011
Tel: 022- 23016761 / 2301
Website: www.purvashare.com
Email: support@purvashare.com
Summary
Gourmet Gateway India Limited was initially incorporated as K. B. Steel Limited on November 18, 1982 and was granted Certificate for Commencement of Business on March 22, 1983. The name of the Company...
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Reports by Gourmet Gateway India Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.