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Gourmet Gateway India Ltd Share Price Live

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15.97
(5.00%)
Jun 9, 2026|03:06:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open15.97
  • Day's High15.97
  • 52 Wk High21.59
  • Prev. Close15.21
  • Day's Low14.52
  • 52 Wk Low 6.66
  • Turnover (lac)30.52
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value3.98
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)241.64
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Gourmet Gateway India Ltd KEY RATIOS

Sector

Hotels & Restaurants

Open

₹15.97

Prev. Close

₹15.21

Turnover(Lac.)

₹30.52

Day's High

₹15.97

Day's Low

₹14.52

52 Week's High

₹21.59

52 Week's Low

₹6.66

Book Value

₹3.98

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

241.64

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Gourmet Gateway India Ltd Corporate Action

6 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 06 Sep, 2025

arrow

23 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

2 Dec 2024

12:00 AM

EGM

arrow

Gourmet Gateway India Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Gourmet Gateway India Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:57 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 46.84%

Foreign: 0.00%

Indian: 46.84%

Non-Promoter- 0.27%

Institutions: 0.26%

Non-Institutions: 52.88%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Gourmet Gateway India Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

14.41

13.62

4.3

2.91

Preference Capital

1.53

1.43

30.1

0

Reserves

45.01

37.23

15.16

2.03

Net Worth

60.95

52.28

49.56

4.94

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2016Mar-2015Mar-2014Mar-2013

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

0

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2016Mar-2015Mar-2014Mar-2013

Profit before tax

0

0

0

0

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

0.03

0.01

-4.28

0.1

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2016Mar-2015Mar-2014Mar-2013

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

0

0

0

0

EBIT growth

0

0

0

0

Net profit growth

0

0

0

0

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

192.53

165.74

146.04

61.73

0

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

192.53

165.74

146.04

61.73

0

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

2.96

3.94

12.43

4.7

0.06

Gourmet Gateway India Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Indian Hotels Co Ltd

INDHOTEL

652.45

63.4792,871.84557.640.51,660.6389.69

ITC Hotels Ltd

ITCHOTELS

150.35

36.1431,317.55281.350.671,017.2857.09

EIH Ltd

EIHOTEL

285.95

28.4817,882.29200.170.52808.7674.97

Chalet Hotels Ltd

CHALET

750.85

24.6816,443.17166.820.27498.38171.43

Ventive Hospitality Ltd

VENTIVE

628.75

63.7714,683.9369.420174.24202.35

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Gourmet Gateway India Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

Anubhav Dham

Non Executive Director

Anamika Dham

Managing Director

Aarti Jain

Independent Non Exe. Director

Ritesh Kalra

Independent Non Exe. Director

Neeraj Jain

Independent Non Exe. Director

Sudhanshu Singhal

Company Sec. & Compli. Officer

Narender Kumar Sharma

Registered Office

Shop No 19 Plot No 83,

Parleshwar Road Vile Parle E,

Maharashtra - 400057

Tel: -

Website: http://www.intellivatecapitalventures.in

Email: amfinecompliance@gmail.com; secretarial@intellivat

Registrar Office

9 ShivShakti Indl Es,

J R Boricha Marg, Lower Parel,

Mumbai - 400 011

Tel: 022- 23016761 / 2301

Website: www.purvashare.com

Email: support@purvashare.com

Summary

Gourmet Gateway India Limited was initially incorporated as K. B. Steel Limited on November 18, 1982 and was granted Certificate for Commencement of Business on March 22, 1983. The name of the Company...
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Reports by Gourmet Gateway India Ltd

Company FAQs

What is the Gourmet Gateway India Ltd share price today?

The Gourmet Gateway India Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹15.97 today.

What is the Market Cap of Gourmet Gateway India Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Gourmet Gateway India Ltd is ₹241.64 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Gourmet Gateway India Ltd?

The PE and PB ratios of Gourmet Gateway India Ltd is 0 and 3.81 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Gourmet Gateway India Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Gourmet Gateway India Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Gourmet Gateway India Ltd is ₹6.66 and ₹21.59 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Gourmet Gateway India Ltd?

Gourmet Gateway India Ltd's CAGR for 5 Years at 68.19%, 3 Years at 45.48%, 1 Year at -10.53%, 6 Month at 6.07%, 3 Month at 59.10% and 1 Month at 38.90%.

What is the shareholding pattern of Gourmet Gateway India Ltd?

The shareholding pattern of Gourmet Gateway India Ltd is as follows:
Promoters - 46.85 %
Institutions - 0.27 %
Public - 52.89 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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