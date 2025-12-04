iifl-logo

Groww Nifty Capital Markets ETF Share Price Live

9.86
(-1.10%)
Dec 4, 2025|12:00:00 AM

Equities

Futures

Option

  • Open9.97
  • Day's High9.97
  • Prev. Close9.97
  • Day's Low9.8
  • Turnover (lac)1,102.37
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value0
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)6.1
  • Div. Yield0
No Record Found

Loading...

Groww Nifty Capital Markets ETF KEY RATIOS

Sector

ETF

Open

9.97

Prev. Close

9.97

Turnover(Lac.)

1,102.37

Day's High

9.97

Day's Low

9.8

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

10

Mkt Cap (₹ Cr.)

6.1

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Groww Nifty Capital Markets ETF Corporate Action

No Record Found

Groww Nifty Capital Markets ETF NEWS AND UPDATE

No Record Found

Groww Nifty Capital Markets ETF SHAREHOLDING SNAPSHOT

04 Dec, 2025|04:15 AM

No Record Found

Share Price

Groww Nifty Capital Markets ETF FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

No Record Found

No Record Found

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Groww Nifty Capital Markets ETF Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
No Record Found

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Groww Nifty Capital Markets ETF

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

Vaishnavi Tech Park South Twr,

3rd Flr Survey No.16/1 & 17/2,

Karnataka - 560103

Tel: -

Website: -

Email: -

Registrar Office

Karvy Selenium Tow-B,

31&32 Financial Dist, Nanakramguda,

Hyderabad-500032

Tel: 91-40-67162222

Website: www.kfintech.com

Email: einward.ris@kfintech.com

Summary

No Record Found

Reports by Groww Nifty Capital Markets ETF

Company FAQs

What is the Groww Nifty Capital Markets ETF share price today?

The Groww Nifty Capital Markets ETF shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹9.86 today.

What is the Market Cap of Groww Nifty Capital Markets ETF?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Groww Nifty Capital Markets ETF is ₹6.10 Cr. as of 04 Dec ‘25

What is the PE and PB ratio of Groww Nifty Capital Markets ETF?

The PE and PB ratios of Groww Nifty Capital Markets ETF is 0 and 0.99 as of 04 Dec ‘25

What is the 52 Week High and Low of Groww Nifty Capital Markets ETF?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Groww Nifty Capital Markets ETF stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Groww Nifty Capital Markets ETF is ₹N/A and ₹N/A as of 04 Dec ‘25

What is the CAGR of Groww Nifty Capital Markets ETF?

Groww Nifty Capital Markets ETF's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Groww Nifty Capital Markets ETF?

The shareholding pattern of Groww Nifty Capital Markets ETF is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

