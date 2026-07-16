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Equities

Futures

Option

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SBI Funds Management Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

SBI Funds Management Ltd Corporate Action

9 Dec 2025

12:00 AM

Bonus

arrow

9 Dec 2025

12:00 AM

EGM

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NEWS AND UPDATE

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SHAREHOLDING SNAPSHOT

16 Jul, 2026|07:11 AM

No Record Found

Share PriceShare Price

SBI Funds Management Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

203.68

50.82

50.63

50.37

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

5,697.98

8,231.45

6,706.27

4,718.09

Net Worth

5,901.66

8,282.27

6,756.9

4,768.46

Minority Interest

View Balance Sheet

No Record Found

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SBI Funds Management Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Bajaj Finance Ltd

BAJFINANCE

1,021.5

38.96,35,981.234,839.50.5918,309.62165.63

Bajaj Finserv Ltd

BAJAJFINSV

1,850.1

206.722,96,117.7516.010.0846.7363.61

Shriram Finance Ltd

SHRIRAMFIN

1,033.45

24.312,43,165.463,013.570.8412,302.04447.62

Jio Financial Services Ltd

JIOFIN

236.5

229.611,56,164.380.040.24134.7956.36

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd

ICICIAMC

3,147.15

44.631,55,550.57964.633.251,564.2284.39

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT SBI Funds Management Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Additional Director

MOIZ MOHSIN MIYAJIWALA

Director

RAM NARAYANAN COLATHUR

Director

OM PARKASH KEWAL KRISHAN GAHROTRA

Director

FATHI JERFEL

Managing Director

VINAY MURALIDHAR TONSE

Director

DINESH KUMAR KHARA

Director

PRAFULLA YESHAWANT AGNIHOTRI

Director

JEAN YVES DOMINIQUE GLAIN

Alternate Director

DENYS CHARLES JEAN MARIE FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLE

Company Secretary

VINAYA ANANT DATAR

Registered Office

9th FLR Crescenzo C-38 & 39,

G Block Bandra Kurla Complex,

Maharashtra - 400051

Tel: 91-22-61793000

Website: http://www.sbifunds.com/investor-relations

Email: companysecretary@sbimf.com

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by SBI Funds Management Ltd

Company FAQs

What is the SBI Funds Management Ltd share price today?

The SBI Funds Management Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of SBI Funds Management Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of SBI Funds Management Ltd is ₹undefined Cr. as of 16 Jul ‘26

What is the PE and PB ratio of SBI Funds Management Ltd?

The PE and PB ratios of SBI Funds Management Ltd is undefined and undefined as of 16 Jul ‘26

What is the 52 Week High and Low of SBI Funds Management Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a SBI Funds Management Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of SBI Funds Management Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 16 Jul ‘26

What is the CAGR of SBI Funds Management Ltd?

SBI Funds Management Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of SBI Funds Management Ltd?

The shareholding pattern of SBI Funds Management Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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