No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
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No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
203.68
50.82
50.63
50.37
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
5,697.98
8,231.45
6,706.27
4,718.09
Net Worth
5,901.66
8,282.27
6,756.9
4,768.46
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,021.5
|38.9
|6,35,981.23
|4,839.5
|0.59
|18,309.62
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,850.1
|206.72
|2,96,117.75
|16.01
|0.08
|46.73
|63.61
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
1,033.45
|24.31
|2,43,165.46
|3,013.57
|0.84
|12,302.04
|447.62
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
236.5
|229.61
|1,56,164.3
|80.04
|0.24
|134.79
|56.36
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
3,147.15
|44.63
|1,55,550.57
|964.63
|3.25
|1,564.22
|84.39
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Additional Director
MOIZ MOHSIN MIYAJIWALA
Director
RAM NARAYANAN COLATHUR
Director
OM PARKASH KEWAL KRISHAN GAHROTRA
Director
FATHI JERFEL
Managing Director
VINAY MURALIDHAR TONSE
Director
DINESH KUMAR KHARA
Director
PRAFULLA YESHAWANT AGNIHOTRI
Director
JEAN YVES DOMINIQUE GLAIN
Alternate Director
DENYS CHARLES JEAN MARIE FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLE
Company Secretary
VINAYA ANANT DATAR
9th FLR Crescenzo C-38 & 39,
G Block Bandra Kurla Complex,
Maharashtra - 400051
Tel: 91-22-61793000
Website: http://www.sbifunds.com/investor-relations
Email: companysecretary@sbimf.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by SBI Funds Management Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.