Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorInfrastructure Developers & Operators
Open₹336
Prev. Close₹352.4
Turnover(Lac.)₹0.77
Day's High₹336
Day's Low₹334.8
52 Week's High₹568.9
52 Week's Low₹205
Book Value₹230.79
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)104.37
P/E13.24
EPS25.84
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
3.12
3.07
3.07
3.07
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
60.77
66.88
101.43
84.88
Net Worth
63.89
69.95
104.5
87.95
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
84.73
75.04
45.47
118.33
yoy growth (%)
12.91
65.02
-61.57
-15.64
Raw materials
-39.27
-36.41
-17.61
-66.56
As % of sales
46.35
48.53
38.72
56.25
Employee costs
-11.64
-10.15
-11.21
-12.87
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
16.43
17.3
1.94
15.29
Depreciation
-0.85
-0.65
-0.63
-0.52
Tax paid
-4.76
-5.1
-0.37
-0.61
Working capital
41.45
-9.76
-2.91
-39.39
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
12.91
65.02
-61.57
-15.64
Op profit growth
12.93
245.22
-78.84
-15
EBIT growth
5.12
238.44
-76.39
-15.88
Net profit growth
-4.36
-306.46
-140.96
-38.21
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
242.7
172.84
127.49
325.06
181.06
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
242.7
172.84
127.49
325.06
181.06
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
5.23
4.19
5.55
4.64
8.56
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
3,875.5
|49.3
|5,33,088.18
|3,560.92
|0.98
|47,190.86
|541.77
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
228.23
|59.36
|47,528.03
|212.27
|0
|6,648.4
|42.5
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
20.65
|24.9
|24,965.23
|389.9
|0.63
|1,171.76
|13.71
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
352.25
|75.78
|24,828.26
|276.44
|0.05
|2,378.11
|109.77
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,266.9
|20.29
|21,654.81
|219.84
|0.87
|6,963.98
|481.02
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / Managing Director
Abhishek Dalmia
E D & Wholetime Director
Harivansh Dalmia
Non-Exec & Non-Independent Dir
Vishal Gupta
Non-Exec & Non-Independent Dir
Deepali Dalmia
Independent Non Exe. Director
V V Subramanian
Independent Non Exe. Director
Narinder Kumar
Pollachi Road,
Malumachampatti Post,
Tamil Nadu - 641050
Tel: 91-422-2610851
Website: http://www.reavthi.in
Email: srinivasan@revathi.co.in
Surya 35 Mayflower,
Avenue Sowripalayam, Road,
Coimbatore - 641 028
Tel: 91-422-4958995/836
Website: www.skdc-consultants.com
Email: info@skdc-consultants.com
Summary
Semac Construction Limited was initially incorporated as a Private Company on May 30, 1977 as Revathi Equipment Private Limited. The Company was converted into a Public Limited Company on November 4, ...
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Reports by Semac Construction Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.