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Semac Construction Ltd Share Price Live

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334.8
(-4.99%)
Jun 9, 2026|02:54:49 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open336
  • Day's High336
  • 52 Wk High568.9
  • Prev. Close352.4
  • Day's Low334.8
  • 52 Wk Low 205
  • Turnover (lac)0.77
  • P/E13.24
  • Face Value10
  • Book Value230.79
  • EPS25.84
  • Mkt. Cap (Cr.)104.37
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Semac Construction Ltd KEY RATIOS

Sector

Infrastructure Developers & Operators

Open

₹336

Prev. Close

₹352.4

Turnover(Lac.)

₹0.77

Day's High

₹336

Day's Low

₹334.8

52 Week's High

₹568.9

52 Week's Low

₹205

Book Value

₹230.79

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

104.37

P/E

13.24

EPS

25.84

Divi. Yield

0

Semac Construction Ltd Corporate Action

30 Jul 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 30 Jul, 2025

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21 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

Semac Construction Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Semac Construction Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:55 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 62.85%

Foreign: 0.00%

Indian: 62.85%

Non-Promoter- 0.04%

Institutions: 0.04%

Non-Institutions: 37.10%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Semac Construction Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

3.12

3.07

3.07

3.07

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

60.77

66.88

101.43

84.88

Net Worth

63.89

69.95

104.5

87.95

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

84.73

75.04

45.47

118.33

yoy growth (%)

12.91

65.02

-61.57

-15.64

Raw materials

-39.27

-36.41

-17.61

-66.56

As % of sales

46.35

48.53

38.72

56.25

Employee costs

-11.64

-10.15

-11.21

-12.87

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

16.43

17.3

1.94

15.29

Depreciation

-0.85

-0.65

-0.63

-0.52

Tax paid

-4.76

-5.1

-0.37

-0.61

Working capital

41.45

-9.76

-2.91

-39.39

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

12.91

65.02

-61.57

-15.64

Op profit growth

12.93

245.22

-78.84

-15

EBIT growth

5.12

238.44

-76.39

-15.88

Net profit growth

-4.36

-306.46

-140.96

-38.21

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

242.7

172.84

127.49

325.06

181.06

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

242.7

172.84

127.49

325.06

181.06

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

5.23

4.19

5.55

4.64

8.56

Semac Construction Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Larsen & Toubro Ltd

LT

3,875.5

49.35,33,088.183,560.920.9847,190.86541.77

Rail Vikas Nigam Ltd

RVNL

228.23

59.3647,528.03212.2706,648.442.5

IRB Infrastructure Developers Ltd

IRB

20.65

24.924,965.23389.90.631,171.7613.71

ACME Solar Holdings Ltd

ACMESOLAR

352.25

75.7824,828.26276.440.052,378.11109.77

Kalpataru Projects International Ltd

KPIL

1,266.9

20.2921,654.81219.840.876,963.98481.02

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Semac Construction Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / Managing Director

Abhishek Dalmia

E D & Wholetime Director

Harivansh Dalmia

Non-Exec & Non-Independent Dir

Vishal Gupta

Non-Exec & Non-Independent Dir

Deepali Dalmia

Independent Non Exe. Director

V V Subramanian

Independent Non Exe. Director

Narinder Kumar

Registered Office

Pollachi Road,

Malumachampatti Post,

Tamil Nadu - 641050

Tel: 91-422-2610851

Website: http://www.reavthi.in

Email: srinivasan@revathi.co.in

Registrar Office

Surya 35 Mayflower,

Avenue Sowripalayam, Road,

Coimbatore - 641 028

Tel: 91-422-4958995/836

Website: www.skdc-consultants.com

Email: info@skdc-consultants.com

Summary

Semac Construction Limited was initially incorporated as a Private Company on May 30, 1977 as Revathi Equipment Private Limited. The Company was converted into a Public Limited Company on November 4, ...
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Reports by Semac Construction Ltd

Company FAQs

What is the Semac Construction Ltd share price today?

The Semac Construction Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹334.8 today.

What is the Market Cap of Semac Construction Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Semac Construction Ltd is ₹104.37 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Semac Construction Ltd?

The PE and PB ratios of Semac Construction Ltd is 13.24 and 1.49 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Semac Construction Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Semac Construction Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Semac Construction Ltd is ₹205 and ₹568.9 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Semac Construction Ltd?

Semac Construction Ltd's CAGR for 5 Years at -2.15%, 3 Years at -34.02%, 1 Year at -11.91%, 6 Month at 16.82%, 3 Month at 63.44% and 1 Month at 14.30%.

What is the shareholding pattern of Semac Construction Ltd?

The shareholding pattern of Semac Construction Ltd is as follows:
Promoters - 62.85 %
Institutions - 0.04 %
Public - 37.10 %

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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