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ZR2 Bioenergy Ltd Share Price Live

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136.25
(-4.39%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open144.1
  • Day's High144.1
  • 52 Wk High437
  • Prev. Close142.5
  • Day's Low136.25
  • 52 Wk Low 90
  • Turnover (lac)1.17
  • P/E309.66
  • Face Value1
  • Book Value88.7
  • EPS0.44
  • Mkt. Cap (Cr.)216.89
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

ZR2 Bioenergy Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹144.1

Prev. Close

₹142.5

Turnover(Lac.)

₹1.17

Day's High

₹144.1

Day's Low

₹136.25

52 Week's High

₹437

52 Week's Low

₹90

Book Value

₹88.7

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

216.89

P/E

309.66

EPS

0.44

Divi. Yield

0

ZR2 Bioenergy Ltd Corporate Action

8 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 08 Sep, 2025

arrow

29 Oct 2024

12:00 AM

BookCloser

arrow

26 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

3 Sep 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 0.1

Record Date: 10 Sep, 2025

arrow

10 May 2024

12:00 AM

EGM

arrow

ZR2 Bioenergy Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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ZR2 Bioenergy Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:30 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 61.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 61.00%

Non-Promoter- 0.06%

Institutions: 0.06%

Non-Institutions: 38.93%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

ZR2 Bioenergy Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

122.76

0.36

0.16

0.16

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

16.58

16.5

4.21

4.18

Net Worth

139.34

16.86

4.37

4.34

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-0.08

-0.36

-0.34

-0.32

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Profit before tax

0.09

-0.05

-0.45

-0.37

Depreciation

0

-0.07

-0.07

-0.07

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-0.69

0.29

0.78

-2.68

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

-81.99

15.62

6.14

-17.96

EBIT growth

-278.12

-88.56

20.05

-17.23

Net profit growth

-267.19

-87.98

20.4

-18.07

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2022

Gross Sales

0

1.49

1.16

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

0

1.49

1.16

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

1.87

0.64

0.27

ZR2 Bioenergy Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT ZR2 Bioenergy Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairperson & Managing Direct

Jimmy Olsson

Independent Non Exe. Director

Sunil Kondiba Kalhapure

Independent Non Exe. Director

Nirupama Dattatray

Non-Exec & Non-Independent Dir

Nilesh Jayant Jain

Company Sec. & Compli. Officer

SHITAL SURESH GURAV

Registered Office

No 6 2nd Flr National Chambers,

Nr City Gold Ashram Road,

Gujarat - 380009

Tel: 91-7926580893

Website: http://www.gujchemdistillers.com

Email: gujchemdistillers@gmail.com

Registrar Office

5th Floor 506 to 508,

ABC-I Off C G Road, Navrangpura,

Ahmedabad-380009

Tel: 91-79-26465179

Website: https://in.mpms.mufg.com/

Email: ipo.team@linkintime.co.in

Summary

ZR2 Bioenergy Limited was initially set up as a proprietary concern in 1911, which later on converted into a Private Limited Company as Sardesai Brothers Private Limited in 1939. In 1961, it was conve...
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Reports by ZR2 Bioenergy Ltd

Company FAQs

What is the ZR2 Bioenergy Ltd share price today?

The ZR2 Bioenergy Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹136.25 today.

What is the Market Cap of ZR2 Bioenergy Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of ZR2 Bioenergy Ltd is ₹216.89 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of ZR2 Bioenergy Ltd?

The PE and PB ratios of ZR2 Bioenergy Ltd is 309.66 and 1.54 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of ZR2 Bioenergy Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a ZR2 Bioenergy Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of ZR2 Bioenergy Ltd is ₹90 and ₹437 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of ZR2 Bioenergy Ltd?

ZR2 Bioenergy Ltd's CAGR for 5 Years at 68.17%, 3 Years at 24.83%, 1 Year at -67.40%, 6 Month at -52.21%, 3 Month at -1.27% and 1 Month at -12.94%.

What is the shareholding pattern of ZR2 Bioenergy Ltd?

The shareholding pattern of ZR2 Bioenergy Ltd is as follows:
Promoters - 61.00 %
Institutions - 0.06 %
Public - 38.93 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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