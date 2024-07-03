Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹144.1
Prev. Close₹142.5
Turnover(Lac.)₹1.17
Day's High₹144.1
Day's Low₹136.25
52 Week's High₹437
52 Week's Low₹90
Book Value₹88.7
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)216.89
P/E309.66
EPS0.44
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
122.76
0.36
0.16
0.16
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
16.58
16.5
4.21
4.18
Net Worth
139.34
16.86
4.37
4.34
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-0.08
-0.36
-0.34
-0.32
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Profit before tax
0.09
-0.05
-0.45
-0.37
Depreciation
0
-0.07
-0.07
-0.07
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-0.69
0.29
0.78
-2.68
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
-81.99
15.62
6.14
-17.96
EBIT growth
-278.12
-88.56
20.05
-17.23
Net profit growth
-267.19
-87.98
20.4
-18.07
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2022
Gross Sales
0
1.49
1.16
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
0
1.49
1.16
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
1.87
0.64
0.27
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairperson & Managing Direct
Jimmy Olsson
Independent Non Exe. Director
Sunil Kondiba Kalhapure
Independent Non Exe. Director
Nirupama Dattatray
Non-Exec & Non-Independent Dir
Nilesh Jayant Jain
Company Sec. & Compli. Officer
SHITAL SURESH GURAV
No 6 2nd Flr National Chambers,
Nr City Gold Ashram Road,
Gujarat - 380009
Tel: 91-7926580893
Website: http://www.gujchemdistillers.com
Email: gujchemdistillers@gmail.com
5th Floor 506 to 508,
ABC-I Off C G Road, Navrangpura,
Ahmedabad-380009
Tel: 91-79-26465179
Website: https://in.mpms.mufg.com/
Email: ipo.team@linkintime.co.in
Summary
ZR2 Bioenergy Limited was initially set up as a proprietary concern in 1911, which later on converted into a Private Limited Company as Sardesai Brothers Private Limited in 1939. In 1961, it was conve...
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Reports by ZR2 Bioenergy Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.