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HDFC AMC Q1 FY27 Results: Net Profit Rises 12% to ₹837 Crore, AUM Crosses ₹93 Lakh Crore

15 Jul 2026 , 04:00 PM

HDFC Asset Management Company Limited reported a strong financial performance for the first quarter of the financial year 2026-27, driven by steady earnings growth, rising assets under management (AUM), strong equity fund momentum and continued retail investor participation.

The company announced its Q1 FY27 results through a regulatory filing on July 15, 2026, reporting a 12% year-on-year (YoY) increase in consolidated net profit to ₹837 crore compared with ₹748 crore in the corresponding quarter of the previous year.

Revenue growth remained healthy during the quarter, reflecting continued expansion in the mutual fund business and higher asset base.

HDFC AMC Q1 FY27 Financial Performance

HDFC AMC delivered broad-based improvement across key financial parameters in the June quarter.

  • Consolidated Net Profit: ₹837 crore, up 12% YoY from ₹748 crore in Q1 FY26
  • Revenue from Operations: ₹1,100 crore, up 13.6% YoY from ₹968 crore
  • Operating Profit: ₹827.6 crore compared with ₹753.4 crore in the year-ago quarter
  • Total Expenses: ₹271 crore, increasing 27% YoY

The increase in profitability highlights the company’s ability to leverage growth in assets under management while maintaining operational efficiency.

HDFC AMC AUM Growth Remains Strong

One of the biggest positives from the quarterly results was the continued expansion of HDFC AMC’s asset base.

The company reported Quarterly Average Assets Under Management (QAAUM) of ₹93.51 lakh crore in Q1 FY27, rising from ₹82.86 lakh crore during the same period last year.

HDFC AMC maintained an 11.2% market share of the mutual fund industry’s QAAUM, strengthening its position among India’s leading asset management companies.

The growth in AUM reflects increased investor participation, positive market movement and continued inflows into mutual fund schemes.

Strong Position in Active Equity Mutual Funds

HDFC AMC continued to maintain its leadership position in actively managed equity funds.

The company’s actively managed equity-oriented QAAUM, excluding index funds, stood at ₹57.40 lakh crore during Q1 FY27.

With a 12.8% market share in active equity funds, HDFC AMC remains among the largest equity mutual fund managers in India.

The strong equity asset base highlights investor preference for long-term wealth creation products and equity-oriented investment solutions.

Retail Investors Continue to Drive Growth

Retail participation remained a key growth driver for HDFC AMC.

Individual investors accounted for 69% of the company’s total monthly average AUM in June 2026, significantly higher than the mutual fund industry average of 61%.

The higher retail investor contribution indicates strong brand trust, wider distribution reach and growing adoption of mutual funds among individual investors.

Equity Exposure Higher Than Industry Average

HDFC AMC reported an equity-to-non-equity QAAUM mix of 66:34 during the quarter.

This compares favourably with the broader mutual fund industry’s mix of 57:43, showing a higher allocation towards equity-oriented schemes.

The stronger equity exposure reflects continued investor confidence in equity markets and demand for long-term investment products.

SIP Growth Highlights Strong Investor Commitment

Systematic Investment Plan (SIP) activity remained robust during the quarter, indicating sustained retail interest in mutual funds.

HDFC AMC processed 17.2 million systematic transactions in June 2026, with the total value of these transactions reaching ₹4,810 crore.

Strong SIP inflows continue to support the mutual fund industry’s growth by encouraging disciplined and long-term investment habits among investors.

Investor Outlook: Key Factors to Watch

HDFC AMC’s Q1 FY27 results underline the company’s strong operating performance, growing asset base and leadership in equity mutual funds.

Key factors investors may track in upcoming quarters include:

  • Growth in overall mutual fund industry AUM
  • Market share movement across equity and debt categories
  • Growth in SIP contributions
  • Fee income expansion
  • Retail investor participation trends
  • Performance of equity markets and investor sentiment

With strong profitability, rising AUM and a higher retail-focused investment base, HDFC AMC continues to remain one of the key players in India’s rapidly expanding mutual fund industry.

Conclusion

HDFC AMC’s Q1 FY27 results reflect consistent business growth, supported by higher assets under management, strong equity fund positioning and robust SIP participation. The company’s ability to maintain market share while expanding profitability positions it well amid increasing mutual fund penetration in India. Investors will closely monitor future AUM growth, inflows and earnings momentum as the company progresses through FY27.

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article is discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

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