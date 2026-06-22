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Voltas Hits 10 Lakh AC Sales Milestone in FY27, Shares Gain on Strong Demand Outlook

22 Jun 2026 , 02:56 PM

India’s leading air-conditioner brand Voltas has achieved a major milestone by crossing 1 million (10 lakh) air-conditioner sales within just the first three months of FY27. The achievement highlights robust seasonal demand and strong execution across its distribution and service network.

Strong Consumer Demand Drives Record Growth

The company credited the rapid sales milestone to:

  • Strong consumer demand across urban and semi-urban markets
  • A refreshed and expanded product portfolio
  • A deeper and more efficient distribution and service network

According to Mukundan Menon, Managing Director of Voltas, crossing the one-million-sales mark in such a short time reflects both consumer trust and the company’s execution strength across teams and channel partners.

He emphasized that this achievement reinforces Voltas’ position as India’s largest air-conditioner brand and underlines the strength of its consumer-centric strategy.

Stock Reaction: Voltas and EPACK Durable Rally

Following the announcement, Voltas shares rose as much as 4% intraday, before settling around 1.2% higher at ₹1,359.40. The stock’s movement reflects investor optimism around continued demand in the cooling appliances segment.

Meanwhile, EPACK Durable, a key original design manufacturer (ODM) and contract manufacturing partner for Voltas, saw a sharp rally of around 16% intraday, later trading up about 12–13%.

EPACK Durable manufactures room air conditioners and critical components for Voltas, with the Tata Group company estimated to contribute 15–25% of EPACK’s revenue, making Voltas a significant client for the firm.

Industry Tailwinds Remain Strong

The broader air-conditioner market continues to show strong growth momentum, supported by rising temperatures, urbanization, and higher household penetration of cooling appliances.

Earlier, LG Electronics India also reported crossing the 1 million AC sales mark in the first quarter of CY2026, underscoring the robust demand environment across the sector.

Outlook

The early milestone achieved by Voltas indicates:

  • Strong start to the fiscal year
  • Healthy demand conditions for consumer durables
  • Continued upside potential for suppliers and ODM partners

With rising temperatures and expanding market penetration, the air-conditioner industry is expected to remain a key growth driver in the consumer electronics segment

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  • #AirConditionerSales
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