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Asian Markets Wrap | Nikkei Hits Fresh Record High | Hang Seng Lags Regional Peers

22 Jun 2026 , 06:02 PM

Market Briefs

China | Shanghai Composite | 4,176.92 | +0.68%

Shanghai markets returned from a three-day Dragon Boat Festival break to a session shaped by the aftermath of the US-Iran memorandum of understanding (MOU) signing and Wall Street’s recovery late last week. The Shanghai Composite advanced as investors absorbed several days of accumulated global developments in a single trading session. Trading volumes rose notably following the holiday period, reflecting broad-based participation across sectors. Market participants also monitored upcoming policy signals expected from Chinese leadership at the World Economic Forum’s Summer Davos gathering in Tianjin.

Japan | Nikkei 225 | 72,353.74 | +1.55%

Tokyo staged a strong intraday reversal on Monday, with the Nikkei 225 climbing 1.55% to a fresh all-time closing high after recovering from early losses triggered by weekend concerns surrounding US-Iran negotiations. Sentiment improved as investors focused on government-led investment plans targeting artificial intelligence and semiconductor development. Technology and chip-related stocks led gains, supported by expectations that AI infrastructure spending will remain a major growth driver globally. The rally was further aided by continued weakness in the yen, which remained near multi-decade lows despite the Bank of Japan’s 25-basis-point rate hike last week.

South Korea | KOSPI | 9,114.55 | +0.69%

Seoul finished higher after overcoming early weakness, with semiconductor stocks once again driving market direction. SK Hynix surpassed Samsung Electronics in market capitalisation during the session, highlighting the extraordinary momentum behind South Korea’s AI-driven memory chip sector. Investor enthusiasm remained concentrated in technology shares, while regulators signalled growing awareness of speculative activity surrounding leveraged exchange-traded funds tied to major semiconductor companies.

Hong Kong | Hang Seng Index | 23,768.53 | -0.65%

Hong Kong emerged as the region’s weakest performer on Monday as investors returned from the Dragon Boat Festival holiday to a backdrop of soft Chinese consumption data and continued capital rotation toward AI-focused markets elsewhere in Asia. Technology, financial, and consumer-related stocks led declines, with major platform and retail companies under pressure. The Hang Seng China Enterprises Index moved closer to bear-market territory, underscoring the persistent challenges facing China-linked equity markets.

India | Nifty 50 | 24,102.90 | +0.37%

India extended its recent gains, with the Nifty rising to 24,102 as easing oil prices and optimism surrounding the US-Iran MOU supported risk sentiment. Regional markets were buoyed by strength in semiconductor and AI-related stocks, while improving geopolitical sentiment encouraged broader participation across Asian equities. Foreign institutional investors remained net sellers, recording outflows of ₹1,025 crore on June 18, though strong domestic institutional buying of ₹3,516 crore continued to provide support and stability for Indian markets.

Key News and Impact on India

1. US-Iran Talks Face Fresh Uncertainty Despite MOU Progress

Asian markets spent Monday balancing signs of progress in US-Iran diplomatic negotiations against lingering concerns over the durability of the recently signed memorandum of understanding. Iranian officials reported some progress in quadrilateral peace talks held in Switzerland over the weekend, helping improve investor sentiment after renewed concerns emerged following comments from US President Donald Trump regarding possible future military action.

The uncertainty produced a notable divergence across asset classes. Equity markets recovered strongly during the session, while Asian currencies remained under pressure as investors continued to favour the US dollar amid expectations that American interest rates could stay elevated for longer.

Both Japanese and South Korean markets initially opened lower on geopolitical concerns before recovering sharply as optimism around diplomatic progress strengthened throughout the day.

Impact on India: The mixed market reaction highlights the two primary channels through which developments in Iran affect India. The equity channel remains supportive: lower oil prices reduce inflation risks, improve corporate profitability, and support broader market sentiment. The currency channel is less favourable. A stronger dollar, reinforced by both Federal Reserve hawkishness and geopolitical uncertainty, continues to pressure the rupee even when equity markets perform well. For India, the most beneficial outcome would be a stable and durable Iran agreement that keeps crude oil prices below $80 per barrel, easing inflation pressures while giving the RBI greater policy flexibility.

2. Nikkei Reaches New Record as AI and Semiconductor Trade Accelerates

The Nikkei 225 surged to a fresh record high of 72,354 during Monday’s session, extending Japan’s remarkable rally. The advance was driven primarily by continued enthusiasm surrounding artificial intelligence, semiconductor manufacturing, and government-backed technology investment initiatives.

Investor sentiment improved further as crude oil prices remained subdued, encouraging risk-taking and attracting capital into growth-oriented sectors. The weaker yen continued to support Japanese exporters, particularly technology manufacturers and industrial companies that benefit from enhanced international competitiveness.

Importantly, gains were not limited to semiconductor stocks. Banking, real estate, and textile companies also participated in the rally, reflecting broadening market strength.

Impact on India: Japan’s combination of record-high equity markets and a weak yen carries both opportunities and challenges for India. A weaker yen improves the competitiveness of Japanese exports, particularly automobiles, electronics, and industrial equipment, potentially creating additional competition for Indian manufacturers in international markets. However, the broader AI investment cycle driving Japan’s rally remains positive for India. Rising global technology spending increases demand for software services, cloud infrastructure, data engineering, and AI implementation projects—areas where Indian IT companies maintain significant competitive advantages.

3. SK Hynix Overtakes Samsung as AI Memory Demand Reshapes Industry

A significant milestone was reached in South Korea’s technology sector as SK Hynix surpassed Samsung Electronics in market capitalisation, reflecting investor confidence in its leadership position within the high-bandwidth memory (HBM) market.

HBM chips have become increasingly critical to AI infrastructure development, serving as a key component in advanced AI accelerators and data centre hardware. The growing importance of these products has transformed SK Hynix into one of the primary beneficiaries of the global AI investment boom.

Meanwhile, South Korean regulators acknowledged that they are reviewing special oversight measures for leveraged ETFs linked to Samsung and SK Hynix, highlighting concerns about speculative excess within AI-related financial products.

Impact on India: The rise of SK Hynix underscores the strategic importance of memory-chip manufacturing in the emerging AI economy. For India, this development strengthens the case for domestic semiconductor initiatives, including projects under the India Semiconductor Mission and Micron’s manufacturing investments in Gujarat. As memory chips become a central bottleneck in AI infrastructure, countries with semiconductor manufacturing capabilities will gain increasing strategic importance. The regulatory scrutiny of AI-linked financial products also serves as a reminder that market participants globally are becoming increasingly attentive to valuation risks within the AI ecosystem.

4. Hang Seng Underperforms as Capital Continues Rotating Toward AI Markets

Hong Kong equities struggled as investors returned from the holiday period, with the Hang Seng China Enterprises Index falling sharply and moving closer toward bear-market territory. Weak Chinese consumption trends and ongoing concerns about domestic demand continued to weigh on sentiment.

Technology, retail, and financial stocks led losses, with major Chinese platform companies facing selling pressure as investors increasingly directed capital toward semiconductor and AI-focused opportunities in Japan, South Korea, and Taiwan.

The divergence between Hong Kong’s weakness and the strong performances seen in Tokyo and Seoul reflects one of the defining investment themes of 2026: the global preference for AI infrastructure and semiconductor exposure over traditional consumer internet platforms.

Impact on India: The continued underperformance of Hong Kong relative to AI-driven Asian markets provides insight into current global capital allocation trends. Investors are prioritising semiconductor manufacturing, AI hardware, and supporting infrastructure rather than consumer-oriented technology platforms. This dynamic is broadly favourable for Indian IT services firms involved in AI implementation and enterprise technology projects. However, persistent weakness in Chinese consumption could also affect Indian exporters that rely on Chinese demand for commodities, chemicals, and pharmaceutical products.

5. China’s Return from Holiday Sets Tone for the Week Ahead

Chinese markets reopened on June 22 following the Dragon Boat Festival holiday, making Monday’s session the first opportunity for investors to react to several major global developments, including the US-Iran MOU, the Federal Reserve’s hawkish messaging, and Wall Street’s subsequent rebound.

The Shanghai Composite had already demonstrated resilience during the week ending June 18, with gains supported by stronger performance from small- and mid-cap companies relative to larger firms. Investors now turn their attention to the World Economic Forum’s Summer Davos meeting in Tianjin, where policymakers are expected to provide further guidance regarding China’s economic priorities and growth outlook.

The event is being closely monitored for any signals related to stimulus measures, trade policy, technology development, and broader economic strategy.

Impact on India: China’s return to trading after several days of global developments is important for India on multiple fronts. First, a stable Iran agreement and lower oil prices benefit both countries, but India stands to gain proportionally more because of its greater dependence on energy imports. Second, any policy announcements emerging from the Summer Davos forum could influence regional trade flows, commodity demand, and investment sentiment. Indian investors will be watching particularly closely for signals related to Chinese economic stimulus, technology policy, and trade relations, given their potential implications for sectors such as pharmaceuticals, chemicals, steel, and manufacturing.

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  • #AIStocks
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  • #EconomicOutlook
  • #FIIFlows
  • #HangSeng
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