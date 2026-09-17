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NSE IPO: LIC, Norway’s Sovereign Fund, GIC, ADIA Among Key Participants in Anchor Book

17 Sep 2026 , 04:17 PM

The NSE IPO anchor book attracted 189 investors, with the National Stock Exchange allocating 3,77,93,739 equity shares at ₹1,785 per share, aggregating to ₹6,746.18 crore. The anchor allocation was finalised on September 16, a day before the IPO opened for public subscription.

Life Insurance Corporation of India (LIC) received the largest individual allocation, with 22,42,584 shares worth ₹400.30 crore. LIC’s ULIP Growth Fund and New Pension Plus Growth Fund also participated in the anchor book.

Other prominent investors included Government Pension Fund Global with an allocation worth ₹250 crore, while the Monetary Authority of Singapore and Abu Dhabi Investment Authority-Monsoon were each allocated shares worth ₹200 crore.

The anchor list also includes major global institutions and asset managers such as Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Carmignac, Vanguard and Eastspring Investments, along with Indian mutual funds, insurance companies and pension funds.

Complete NSE IPO Anchor Investor List

# Anchor Investor Shares Allotted Investment (₹ Cr)
1 LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA 22,42,584 400.30
2 LIC ULIP-GROWTH FUND 2,24,096 40.00
3 LIC NEW PENSION PLUS GROWTH FUND 56,024 10.00
4 GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL 14,00,560 250.00
5 MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 11,20,448 200.00
6 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY-MONSOON 11,20,448 200.00
7 LSOI SPV 1 LTD. 5,60,224 100.00
8 LSOII SPV 3 LTD. 5,60,224 100.00
9 FIDELITY FUNDS-INDIA FOCUS FUND 9,98,520 178.24
10 DENDANA INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD. 35,480 6.33
11 FIDELITY INDIA FUND 86,448 15.43
12 SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 5,60,224 100.00
13 ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND 1,23,840 22.11
14 ICICI PRUDENTIAL MULTI-ASSET FUND 2,88,960 51.58
15 ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND 3,71,512 66.31
16 HDFC LARGE CAP FUND 5,35,400 95.57
17 HDFC BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 2,48,912 44.43
18 NIPPON INDIA LARGE CAP FUND 7,84,312 140.00
19 KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND 1,74,288 31.11
20 KOTAK LARGE CAP FUND 87,144 15.56
21 KOTAK CONTRA FUND 52,288 9.33
22 KOTAK ELSS TAX SAVER FUND 87,144 15.56
23 KOTAK MULTICAP FUND 3,48,592 62.22
24 KOTAK BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 34,856 6.22
25 AXIS LARGE CAP FUND 3,64,800 65.12
26 AXIS ELSS TAX SAVER FUND 3,64,800 65.12
27 AXIS ESG INTEGRATION STRATEGY FUND 54,712 9.77
28 ADITYA BIRLA SUN LIFE BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 1,40,056 25.00
29 ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI-CAP FUND 2,94,888 52.64
30 ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE CAP FUND 2,74,504 49.00
31 APEX HYBRID LONG-SHORT FUND 7,640 1.36
32 ADITYA BIRLA SUN LIFE EQUITY SAVINGS FUND 67,224 12.00
33 UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND 1,05,584 18.85
34 UTI LARGE & MID CAP FUND 1,50,832 26.92
35 UTI LARGE CAP FUND 2,41,328 43.08
36 UTI RETIREMENT FUND 30,168 5.38
37 UTI MASTER EQUITY PLAN UNIT SCHEME 45,248 8.08
38 UTI DIVIDEND YIELD FUND 1,29,712 23.15
39 UTI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 45,248 8.08
40 UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND 21,112 3.77
41 UTI EQUITY SAVINGS FUND 15,080 2.69
42 MIRAE ASSET LARGE CAP FUND 3,92,152 70.00
43 MIRAE ASSET LARGE & MIDCAP FUND 3,92,160 70.00
44 TATA MUTUAL FUND – TATA ELSS – TAX SAVER FUND 99,160 17.70
45 TATA LARGE & MID CAP FUND 2,12,048 37.85
46 TATA BALANCED ADVANTAGE FUND 2,12,048 37.85
47 TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 1,27,168 22.70
48 TATA DIGITAL INDIA FUND 1,05,880 18.90
49 TATA DIVIDEND YIELD FUND 28,008 5.00
50 FRANKLIN ASIAN EQUITY FUND 56,016 10.00
51 FRANKLIN INDIA LARGE CAP FUND 4,76,192 85.00
52 FRANKLIN BUILD INDIA FUND 1,79,272 32.00
53 INVESCO INDIA CONTRA FUND 7,84,312 140.00
54 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-CENTRAL GOVT. 1,96,072 35.00
55 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-E TIER I 3,72,552 66.50
56 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-E TIER II 28,016 5.00
57 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-ATAL PENSION YOJANA 1,54,056 27.50
58 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND-NPS LITE SCHEME-GOVT. PATTERN 28,016 5.00
59 SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND-UPS-CG SCHEME 61,624 11.00
60 SBI LIFE INSURANCE CO. LTD. 8,40,336 150.00
61 HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD. 8,40,336 150.00
62 EDELWEISS LARGE CAP FUND 56,024 10.00
63 EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND 1,12,048 20.00
64 EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND 3,92,152 70.00
65 EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND 2,24,088 40.00
66 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 30,816 5.50
67 GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO 28,016 5.00
68 GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO 4,75,072 84.80
69 GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY ETF 28,016 5.00
70 QSIF EQUITY LONG-SHORT FUND 4,76,184 85.00
71 QSIF EQUITY EX-TOP 100 LONG-SHORT FUND 3,08,128 55.00
72 EASTSPRING INVESTMENTS INDIA EQUITY OPEN LTD. 5,82,632 104.00
73 EASTSPRING INVESTMENTS INDIA INFRASTRUCTURE EQUITY OPEN LTD. 67,224 12.00
74 EASTSPRING INVESTMENTS-INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LTD. 67,224 12.00
75 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS-INDIAN EQUITY 6,27,448 112.00
76 360 ONE BEST IN CLASS 5,33,904 95.30
77 FP CARMIGNAC EMERGING MARKETS 67,160 11.99
78 CARMIGNAC PORTFOLIO 4,03,992 72.11
79 CARMIGNAC EMERGENTS 6,49,296 115.90
80 INTEGRATED CORE STRATEGIES (ASIA) PTE. LTD. 9,80,392 175.00
81 ASHOKA WHITEOAK ICAV-ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND 2,28,944 40.87
82 ASHOKA WHITEOAK ICAV-ASHOKA WHITEOAK EMERGING MARKETS EQUITY FUND 3,87,304 69.13
83 WHITEOAK CAPITAL FLEXI CAP FUND 56,024 10.00
84 WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND 5,600 1.00
85 WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND 50,424 9.00
86 WHITEOAK CAPITAL BALANCED ADVANTAGE FUND 11,208 2.00
87 WHITEOAK CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 11,208 2.00
88 WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND 11,208 2.00
89 WHITEOAK CAPITAL MULTI CAP FUND 44,816 8.00
90 WHITEOAK CAPITAL BALANCED HYBRID FUND 11,208 2.00
91 WHITEOAK CAPITAL LARGE & MID CAP FUND 70,008 12.50
92 WHITEOAK CAPITAL BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 56,024 10.00
93 WHITEOAK CAPITAL ESG BEST-IN-CLASS STRATEGY FUND 1,400 0.25
94 WHITEOAK CAPITAL QUALITY EQUITY FUND 12,608 2.25
95 WHITEOAK CAPITAL EQUITY SAVINGS FUND 2,800 0.50
96 WHITEOAK CAPITAL AGGRESSIVE HYBRID FUND 11,208 2.00
97 WHITEOAK CAPITAL DIVIDEND YIELD FUND 8,400 1.50
98 VALIANT MAURITIUS PARTNERS OFFSHORE LTD. 7,28,288 130.00
99 VALIANT INDIA OPPORTUNITIES LTD. 56,024 10.00
100 HSBC LARGE CAP FUND 94,336 16.84
101 HSBC LARGE & MID CAP FUND 56,960 10.17
102 HSBC ELSS TAX SAVER FUND 1,36,688 24.40
103 HSBC FLEXI CAP FUND 2,05,008 36.59
104 DSP MULTI ASSET ALLOCATION FUND 3,08,120 55.00
105 DSP BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 1,12,048 20.00
106 HDFC NPS TRUST-SCHEME E-TIER I 1,23,248 22.00
107 HDFC NPS TRUST-SCHEME E-TIER II 1,00,840 18.00
108 HDFC NPS TRUST-HDFC PF NPS EQUITY ADVANTAGE FUND-TIER I 39,216 7.00
109 HDFC NPS TRUST-HDFC PENSION MANAGEMENT CO. LTD.-NPS VATSALYA SCHEME 16,808 3.00
110 AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 00125/06/04 LIFEGROWTH104-GROWTH FUND 84,272 15.04
111 AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 01108/02/07 LIFEGRWSUP104-GROWTH SUPER FUND 2,80,112 50.00
112 AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-UEGFH-HIGH GROWTH FUND II 30,808 5.50
113 PGIM INDIA FLEXI CAP FUND 1,12,032 20.00
114 PGIM INDIA MIDCAP FUND 1,12,032 20.00
115 PGIM INDIA LARGE & MIDCAP FUND 22,432 4.00
116 ITI MULTI CAP FUND 56,032 10.00
117 ITI SMALL CAP FUND 56,024 10.00
118 ITI LARGE CAP FUND 28,008 5.00
119 ITI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 11,200 2.00
120 ITI FLEXI CAP FUND 56,024 10.00
121 ITI LARGE & MIDCAP FUND 39,208 7.00
122 BAJAJ FINSERV LARGE & MID CAP FUND 1,68,064 30.00
123 BAJAJ FINSERV BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 39,216 7.00
124 UNION FLEXI CAP FUND 1,06,440 19.00
125 UNION SMALL CAP FUND 61,624 11.00
126 UNION LARGECAP FUND 39,216 7.00
127 LIC MF LARGE CAP FUND 1,51,256 27.00
128 LIC MF VALUE FUND 56,024 10.00
129 SAMCO MULTI CAP FUND 53,256 9.51
130 SAMCO LARGE CAP FUND 44,800 8.00
131 SAMCO LARGE & MID CAP FUND 47,600 8.50
132 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUND 84,032 15.00
133 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME FUND 84,032 15.00
134 INDIA EQUITY FUND I 1,40,056 25.00
135 ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS-ZIF AKTIEN EMERGING MARKETS 61,112 10.91
136 VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND 71,984 12.85
137 MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND 1,34,448 24.00
138 NJ BALANCED ADVANTAGE FUND 1,43,696 25.65
139 NJ FLEXI CAP FUND 1,75,632 31.35
140 BANDHAN CONTRA FUND 1,00,840 18.00
141 BARODA BNP PARIBAS BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND 31,744 5.67
142 BARODA BNP PARIBAS LARGE & MID CAP FUND 63,488 11.33
143 LIC NPS TRUST-LIC PENSION FUND SCHEME E-TIER I 84,032 15.00
144 AMBAR GLOBAL FUND LP 2,80,112 50.00
145 KRONE FINSTOCK PRIVATE LIMITED 2,80,112 50.00
146 ZETA GLOBAL FUNDS (OEIC) PCC LTD.-ZETA SERIES A FUND PC 1,68,064 30.00
147 FLC INVESTCO, LLC 1,40,048 25.00
148 GHISALLO MASTER FUND LP 1,12,040 20.00
149 AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD. 84,032 15.00
150 GLOBE FINCAP LTD. 1,12,040 20.00
151 VENUS INVESTMENTS VCC-VENUS STELLAR FUND 1,12,040 20.00
152 VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES 1,12,040 20.00
153 NX INDIA OPPORTUNITY GIFT TRUST 1,12,040 20.00
154 INTELLECTIVE FUNDS VCC-RIGA GROWTH FUND 1,12,040 20.00
155 ABAKKUS GROWTH FUND-OPEN ENDED 84,032 15.00
156 FLUMEN INVESTMENT TRUST-1729 GROWTH FUND I 84,032 15.00
157 KINGSWAY FUND-FRONTIER CONSUMER FRANCHISES 84,032 15.00
158 ACM MASTER FUND 84,032 15.00
159 BANK OF INDIA ELSS TAX SAVER 56,024 10.00
160 BANK OF INDIA BUSINESS CYCLE FUND 22,400 4.00
161 UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND SCHEME-E TIER I 63,304 11.30
162 UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND-NPS LITE SCHEME-GOVT. PATTERN 15,120 2.70
163 DURO INDIA OPPORTUNITIES FUND PTE. LTD. 72,824 13.00
164 KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO. LTD. 61,624 11.00
165 EDELWEISS LIFE INSURANCE CO. LTD. 61,624 11.00
166 SBI GENERAL INSURANCE CO. LTD. 61,624 11.00
167 AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-SCHEME E-TIER I 51,544 9.20
168 NPS TRUST A/C – AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E-TIER II 1,400 0.25
169 AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS GOLDEN YEARS FUND-GROWTH TIER I 2,240 0.40
170 AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS VATSALYA SCHEME 840 0.15
171 ARVESTA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. 28,012 5.00
172 NEO ALTERNATIVES INVESTMENT TRUST-NEO TREASURY PLUS FUND 28,012 5.00
173 LYPTUS PUNCH CARD FUND LVF 56,026 10.00
174 HCL CAPITAL PVT. LTD. 28,013 5.00
175 ASHIKA GLOBAL FINANCE PVT. LTD. 28,013 5.00
176 RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT. LTD. 28,012 5.00
177 WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD. 28,012 5.00
178 GROWW LARGE CAP FUND 7,003 1.25
179 GROWW MULTICAP FUND 21,009 3.75
180 DHARMAYUG INVESTMENTS LTD. 28,012 5.00
181 SB OPPORTUNITIES FUND II 28,012 5.00
182 VINEY GROWTH FUND 28,012 5.00
183 NAVI FINSERV LTD. 28,012 5.00
184 MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. 28,012 5.00
185 ASTORNE CAPITAL VCC-ARVEN 1,12,040 20.00
186 SOCIETE GENERALE-ODI 17,70,306 316.00
187 BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS-ODI 9,80,392 175.00
188 MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE.-ODI 1,40,056 25.00
189 BOFA SECURITIES EUROPE SA-ODI 28,013 5.00
Total 189 Anchor Investors 3,77,93,739 ₹6,746.18 Cr

 

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article are discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

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