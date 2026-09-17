NSE IPO: LIC, Norway’s Sovereign Fund, GIC, ADIA Among Key Participants in Anchor Book

17 Sep 2026 , 04:17 PM
The NSE IPO anchor book attracted 189 investors, with the National Stock Exchange allocating 3,77,93,739 equity shares at ₹1,785 per share, aggregating to ₹6,746.18 crore. The anchor allocation was finalised on September 16, a day before the IPO opened for public subscription.
Life Insurance Corporation of India (LIC) received the largest individual allocation, with 22,42,584 shares worth ₹400.30 crore. LIC’s ULIP Growth Fund and New Pension Plus Growth Fund also participated in the anchor book.
Other prominent investors included Government Pension Fund Global with an allocation worth ₹250 crore, while the Monetary Authority of Singapore and Abu Dhabi Investment Authority-Monsoon were each allocated shares worth ₹200 crore.
The anchor list also includes major global institutions and asset managers such as Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Carmignac, Vanguard and Eastspring Investments, along with Indian mutual funds, insurance companies and pension funds.
|#
|Anchor Investor
|Shares Allotted
|Investment (₹ Cr)
|1
|LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA
|22,42,584
|400.30
|2
|LIC ULIP-GROWTH FUND
|2,24,096
|40.00
|3
|LIC NEW PENSION PLUS GROWTH FUND
|56,024
|10.00
|4
|GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL
|14,00,560
|250.00
|5
|MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
|11,20,448
|200.00
|6
|ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY-MONSOON
|11,20,448
|200.00
|7
|LSOI SPV 1 LTD.
|5,60,224
|100.00
|8
|LSOII SPV 3 LTD.
|5,60,224
|100.00
|9
|FIDELITY FUNDS-INDIA FOCUS FUND
|9,98,520
|178.24
|10
|DENDANA INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD.
|35,480
|6.33
|11
|FIDELITY INDIA FUND
|86,448
|15.43
|12
|SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|5,60,224
|100.00
|13
|ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND
|1,23,840
|22.11
|14
|ICICI PRUDENTIAL MULTI-ASSET FUND
|2,88,960
|51.58
|15
|ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND
|3,71,512
|66.31
|16
|HDFC LARGE CAP FUND
|5,35,400
|95.57
|17
|HDFC BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|2,48,912
|44.43
|18
|NIPPON INDIA LARGE CAP FUND
|7,84,312
|140.00
|19
|KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND
|1,74,288
|31.11
|20
|KOTAK LARGE CAP FUND
|87,144
|15.56
|21
|KOTAK CONTRA FUND
|52,288
|9.33
|22
|KOTAK ELSS TAX SAVER FUND
|87,144
|15.56
|23
|KOTAK MULTICAP FUND
|3,48,592
|62.22
|24
|KOTAK BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|34,856
|6.22
|25
|AXIS LARGE CAP FUND
|3,64,800
|65.12
|26
|AXIS ELSS TAX SAVER FUND
|3,64,800
|65.12
|27
|AXIS ESG INTEGRATION STRATEGY FUND
|54,712
|9.77
|28
|ADITYA BIRLA SUN LIFE BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|1,40,056
|25.00
|29
|ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI-CAP FUND
|2,94,888
|52.64
|30
|ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE CAP FUND
|2,74,504
|49.00
|31
|APEX HYBRID LONG-SHORT FUND
|7,640
|1.36
|32
|ADITYA BIRLA SUN LIFE EQUITY SAVINGS FUND
|67,224
|12.00
|33
|UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND
|1,05,584
|18.85
|34
|UTI LARGE & MID CAP FUND
|1,50,832
|26.92
|35
|UTI LARGE CAP FUND
|2,41,328
|43.08
|36
|UTI RETIREMENT FUND
|30,168
|5.38
|37
|UTI MASTER EQUITY PLAN UNIT SCHEME
|45,248
|8.08
|38
|UTI DIVIDEND YIELD FUND
|1,29,712
|23.15
|39
|UTI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|45,248
|8.08
|40
|UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND
|21,112
|3.77
|41
|UTI EQUITY SAVINGS FUND
|15,080
|2.69
|42
|MIRAE ASSET LARGE CAP FUND
|3,92,152
|70.00
|43
|MIRAE ASSET LARGE & MIDCAP FUND
|3,92,160
|70.00
|44
|TATA MUTUAL FUND – TATA ELSS – TAX SAVER FUND
|99,160
|17.70
|45
|TATA LARGE & MID CAP FUND
|2,12,048
|37.85
|46
|TATA BALANCED ADVANTAGE FUND
|2,12,048
|37.85
|47
|TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|1,27,168
|22.70
|48
|TATA DIGITAL INDIA FUND
|1,05,880
|18.90
|49
|TATA DIVIDEND YIELD FUND
|28,008
|5.00
|50
|FRANKLIN ASIAN EQUITY FUND
|56,016
|10.00
|51
|FRANKLIN INDIA LARGE CAP FUND
|4,76,192
|85.00
|52
|FRANKLIN BUILD INDIA FUND
|1,79,272
|32.00
|53
|INVESCO INDIA CONTRA FUND
|7,84,312
|140.00
|54
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-CENTRAL GOVT.
|1,96,072
|35.00
|55
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-E TIER I
|3,72,552
|66.50
|56
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-E TIER II
|28,016
|5.00
|57
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-ATAL PENSION YOJANA
|1,54,056
|27.50
|58
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND-NPS LITE SCHEME-GOVT. PATTERN
|28,016
|5.00
|59
|SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND-UPS-CG SCHEME
|61,624
|11.00
|60
|SBI LIFE INSURANCE CO. LTD.
|8,40,336
|150.00
|61
|HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD.
|8,40,336
|150.00
|62
|EDELWEISS LARGE CAP FUND
|56,024
|10.00
|63
|EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND
|1,12,048
|20.00
|64
|EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND
|3,92,152
|70.00
|65
|EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND
|2,24,088
|40.00
|66
|NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
|30,816
|5.50
|67
|GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO
|28,016
|5.00
|68
|GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO
|4,75,072
|84.80
|69
|GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY ETF
|28,016
|5.00
|70
|QSIF EQUITY LONG-SHORT FUND
|4,76,184
|85.00
|71
|QSIF EQUITY EX-TOP 100 LONG-SHORT FUND
|3,08,128
|55.00
|72
|EASTSPRING INVESTMENTS INDIA EQUITY OPEN LTD.
|5,82,632
|104.00
|73
|EASTSPRING INVESTMENTS INDIA INFRASTRUCTURE EQUITY OPEN LTD.
|67,224
|12.00
|74
|EASTSPRING INVESTMENTS-INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LTD.
|67,224
|12.00
|75
|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS-INDIAN EQUITY
|6,27,448
|112.00
|76
|360 ONE BEST IN CLASS
|5,33,904
|95.30
|77
|FP CARMIGNAC EMERGING MARKETS
|67,160
|11.99
|78
|CARMIGNAC PORTFOLIO
|4,03,992
|72.11
|79
|CARMIGNAC EMERGENTS
|6,49,296
|115.90
|80
|INTEGRATED CORE STRATEGIES (ASIA) PTE. LTD.
|9,80,392
|175.00
|81
|ASHOKA WHITEOAK ICAV-ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND
|2,28,944
|40.87
|82
|ASHOKA WHITEOAK ICAV-ASHOKA WHITEOAK EMERGING MARKETS EQUITY FUND
|3,87,304
|69.13
|83
|WHITEOAK CAPITAL FLEXI CAP FUND
|56,024
|10.00
|84
|WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND
|5,600
|1.00
|85
|WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND
|50,424
|9.00
|86
|WHITEOAK CAPITAL BALANCED ADVANTAGE FUND
|11,208
|2.00
|87
|WHITEOAK CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND
|11,208
|2.00
|88
|WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND
|11,208
|2.00
|89
|WHITEOAK CAPITAL MULTI CAP FUND
|44,816
|8.00
|90
|WHITEOAK CAPITAL BALANCED HYBRID FUND
|11,208
|2.00
|91
|WHITEOAK CAPITAL LARGE & MID CAP FUND
|70,008
|12.50
|92
|WHITEOAK CAPITAL BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|56,024
|10.00
|93
|WHITEOAK CAPITAL ESG BEST-IN-CLASS STRATEGY FUND
|1,400
|0.25
|94
|WHITEOAK CAPITAL QUALITY EQUITY FUND
|12,608
|2.25
|95
|WHITEOAK CAPITAL EQUITY SAVINGS FUND
|2,800
|0.50
|96
|WHITEOAK CAPITAL AGGRESSIVE HYBRID FUND
|11,208
|2.00
|97
|WHITEOAK CAPITAL DIVIDEND YIELD FUND
|8,400
|1.50
|98
|VALIANT MAURITIUS PARTNERS OFFSHORE LTD.
|7,28,288
|130.00
|99
|VALIANT INDIA OPPORTUNITIES LTD.
|56,024
|10.00
|100
|HSBC LARGE CAP FUND
|94,336
|16.84
|101
|HSBC LARGE & MID CAP FUND
|56,960
|10.17
|102
|HSBC ELSS TAX SAVER FUND
|1,36,688
|24.40
|103
|HSBC FLEXI CAP FUND
|2,05,008
|36.59
|104
|DSP MULTI ASSET ALLOCATION FUND
|3,08,120
|55.00
|105
|DSP BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|1,12,048
|20.00
|106
|HDFC NPS TRUST-SCHEME E-TIER I
|1,23,248
|22.00
|107
|HDFC NPS TRUST-SCHEME E-TIER II
|1,00,840
|18.00
|108
|HDFC NPS TRUST-HDFC PF NPS EQUITY ADVANTAGE FUND-TIER I
|39,216
|7.00
|109
|HDFC NPS TRUST-HDFC PENSION MANAGEMENT CO. LTD.-NPS VATSALYA SCHEME
|16,808
|3.00
|110
|AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 00125/06/04 LIFEGROWTH104-GROWTH FUND
|84,272
|15.04
|111
|AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 01108/02/07 LIFEGRWSUP104-GROWTH SUPER FUND
|2,80,112
|50.00
|112
|AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-UEGFH-HIGH GROWTH FUND II
|30,808
|5.50
|113
|PGIM INDIA FLEXI CAP FUND
|1,12,032
|20.00
|114
|PGIM INDIA MIDCAP FUND
|1,12,032
|20.00
|115
|PGIM INDIA LARGE & MIDCAP FUND
|22,432
|4.00
|116
|ITI MULTI CAP FUND
|56,032
|10.00
|117
|ITI SMALL CAP FUND
|56,024
|10.00
|118
|ITI LARGE CAP FUND
|28,008
|5.00
|119
|ITI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|11,200
|2.00
|120
|ITI FLEXI CAP FUND
|56,024
|10.00
|121
|ITI LARGE & MIDCAP FUND
|39,208
|7.00
|122
|BAJAJ FINSERV LARGE & MID CAP FUND
|1,68,064
|30.00
|123
|BAJAJ FINSERV BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|39,216
|7.00
|124
|UNION FLEXI CAP FUND
|1,06,440
|19.00
|125
|UNION SMALL CAP FUND
|61,624
|11.00
|126
|UNION LARGECAP FUND
|39,216
|7.00
|127
|LIC MF LARGE CAP FUND
|1,51,256
|27.00
|128
|LIC MF VALUE FUND
|56,024
|10.00
|129
|SAMCO MULTI CAP FUND
|53,256
|9.51
|130
|SAMCO LARGE CAP FUND
|44,800
|8.00
|131
|SAMCO LARGE & MID CAP FUND
|47,600
|8.50
|132
|VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUND
|84,032
|15.00
|133
|VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME FUND
|84,032
|15.00
|134
|INDIA EQUITY FUND I
|1,40,056
|25.00
|135
|ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS-ZIF AKTIEN EMERGING MARKETS
|61,112
|10.91
|136
|VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND
|71,984
|12.85
|137
|MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND
|1,34,448
|24.00
|138
|NJ BALANCED ADVANTAGE FUND
|1,43,696
|25.65
|139
|NJ FLEXI CAP FUND
|1,75,632
|31.35
|140
|BANDHAN CONTRA FUND
|1,00,840
|18.00
|141
|BARODA BNP PARIBAS BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND
|31,744
|5.67
|142
|BARODA BNP PARIBAS LARGE & MID CAP FUND
|63,488
|11.33
|143
|LIC NPS TRUST-LIC PENSION FUND SCHEME E-TIER I
|84,032
|15.00
|144
|AMBAR GLOBAL FUND LP
|2,80,112
|50.00
|145
|KRONE FINSTOCK PRIVATE LIMITED
|2,80,112
|50.00
|146
|ZETA GLOBAL FUNDS (OEIC) PCC LTD.-ZETA SERIES A FUND PC
|1,68,064
|30.00
|147
|FLC INVESTCO, LLC
|1,40,048
|25.00
|148
|GHISALLO MASTER FUND LP
|1,12,040
|20.00
|149
|AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD.
|84,032
|15.00
|150
|GLOBE FINCAP LTD.
|1,12,040
|20.00
|151
|VENUS INVESTMENTS VCC-VENUS STELLAR FUND
|1,12,040
|20.00
|152
|VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES
|1,12,040
|20.00
|153
|NX INDIA OPPORTUNITY GIFT TRUST
|1,12,040
|20.00
|154
|INTELLECTIVE FUNDS VCC-RIGA GROWTH FUND
|1,12,040
|20.00
|155
|ABAKKUS GROWTH FUND-OPEN ENDED
|84,032
|15.00
|156
|FLUMEN INVESTMENT TRUST-1729 GROWTH FUND I
|84,032
|15.00
|157
|KINGSWAY FUND-FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
|84,032
|15.00
|158
|ACM MASTER FUND
|84,032
|15.00
|159
|BANK OF INDIA ELSS TAX SAVER
|56,024
|10.00
|160
|BANK OF INDIA BUSINESS CYCLE FUND
|22,400
|4.00
|161
|UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND SCHEME-E TIER I
|63,304
|11.30
|162
|UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND-NPS LITE SCHEME-GOVT. PATTERN
|15,120
|2.70
|163
|DURO INDIA OPPORTUNITIES FUND PTE. LTD.
|72,824
|13.00
|164
|KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO. LTD.
|61,624
|11.00
|165
|EDELWEISS LIFE INSURANCE CO. LTD.
|61,624
|11.00
|166
|SBI GENERAL INSURANCE CO. LTD.
|61,624
|11.00
|167
|AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-SCHEME E-TIER I
|51,544
|9.20
|168
|NPS TRUST A/C – AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E-TIER II
|1,400
|0.25
|169
|AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS GOLDEN YEARS FUND-GROWTH TIER I
|2,240
|0.40
|170
|AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS VATSALYA SCHEME
|840
|0.15
|171
|ARVESTA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
|28,012
|5.00
|172
|NEO ALTERNATIVES INVESTMENT TRUST-NEO TREASURY PLUS FUND
|28,012
|5.00
|173
|LYPTUS PUNCH CARD FUND LVF
|56,026
|10.00
|174
|HCL CAPITAL PVT. LTD.
|28,013
|5.00
|175
|ASHIKA GLOBAL FINANCE PVT. LTD.
|28,013
|5.00
|176
|RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT. LTD.
|28,012
|5.00
|177
|WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD.
|28,012
|5.00
|178
|GROWW LARGE CAP FUND
|7,003
|1.25
|179
|GROWW MULTICAP FUND
|21,009
|3.75
|180
|DHARMAYUG INVESTMENTS LTD.
|28,012
|5.00
|181
|SB OPPORTUNITIES FUND II
|28,012
|5.00
|182
|VINEY GROWTH FUND
|28,012
|5.00
|183
|NAVI FINSERV LTD.
|28,012
|5.00
|184
|MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
|28,012
|5.00
|185
|ASTORNE CAPITAL VCC-ARVEN
|1,12,040
|20.00
|186
|SOCIETE GENERALE-ODI
|17,70,306
|316.00
|187
|BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS-ODI
|9,80,392
|175.00
|188
|MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE.-ODI
|1,40,056
|25.00
|189
|BOFA SECURITIES EUROPE SA-ODI
|28,013
|5.00
|Total
|189 Anchor Investors
|3,77,93,739
|₹6,746.18 Cr
Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article are discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
Related Tags
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.