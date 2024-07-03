Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹146.95
Prev. Close₹149.76
Turnover(Lac.)₹34.41
Day's High₹157.2
Day's Low₹142.3
52 Week's High₹174.65
52 Week's Low₹59.95
Book Value₹95.17
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)127.73
P/E48.15
EPS3.11
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
9.75
2.5
2.5
2.5
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
76.45
-0.13
-0.13
-0.15
Net Worth
86.2
2.37
2.37
2.35
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
11.35
5.47
5.65
6.17
yoy growth (%)
107.31
-3.04
-8.53
199.68
Raw materials
-10.98
-5.12
-5.47
-5.95
As % of sales
96.66
93.56
96.91
96.42
Employee costs
-0.12
-0.09
-0.26
-0.21
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
0.06
0.17
-0.36
-0.19
Depreciation
0
0
-0.01
-0.01
Tax paid
-0.08
-0.13
0.03
0.05
Working capital
0.05
0.08
-0.55
-0.02
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
107.31
-3.04
-8.53
199.68
Op profit growth
-111.89
-149.23
115.01
33.14
EBIT growth
-63.7
-147.16
104.75
27.62
Net profit growth
-161.6
-109.95
150.46
-14.03
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,900.25
|117.99
|3,92,528.59
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,378.75
|38.15
|48,394.13
|394.15
|0.63
|1,068.73
|98.55
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
873.25
|267.05
|39,641.32
|28.69
|0
|176.36
|42.7
Redington Ltd
REDINGTON
407.05
|23.31
|31,822.13
|321.01
|1.47
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
430.85
|58.78
|14,046.75
|84.31
|0.69
|696.32
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Independent Director
Dhairya Thakkar
Company Sec. & Compli. Officer
Namrata Karwa
Managing Director
Shirish Dhirajlal Savaliya
Chairperson & Additional Direc
Yagnik Arvindbhai Satasiya
Independent Director
Minal Surendra Jain
2nd Flr 2 Sai Collection bldg,
Bus Stand Rd Police Control Rm,
Rajasthan - 301001
Tel: 91-144-2881392
Website: http://www.sardaproteins.com
Email: sardaproteins@yahoo.com
Narang Tower,
44 Community Centre, Naraina Ind Area,
New Delhi-110028
Tel: 91-11-41410592-94
Website: www.linkintime.co.in
Email: delhi@linkintime.co.in
Summary
Sarda Proteins Limited was incorporated on December 03, 1991. The Company is mainly engaged in trading of Edible Oils and Agri Commodities, which includes wheat, Oil Seeds, Grains, Edible Oil, etc. Th...
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Reports by FRESITA PROTEINS LIMITED
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.