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FRESITA PROTEINS LIMITED Share Price Live

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142.3
(-4.98%)
Oct 1, 2026|03:32:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open146.95
  • Day's High157.2
  • 52 Wk High174.65
  • Prev. Close149.76
  • Day's Low142.3
  • 52 Wk Low 59.95
  • Turnover (lac)34.41
  • P/E48.15
  • Face Value10
  • Book Value95.17
  • EPS3.11
  • Mkt. Cap (Cr.)127.73
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

FRESITA PROTEINS LIMITED KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹146.95

Prev. Close

₹149.76

Turnover(Lac.)

₹34.41

Day's High

₹157.2

Day's Low

₹142.3

52 Week's High

₹174.65

52 Week's Low

₹59.95

Book Value

₹95.17

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

127.73

P/E

48.15

EPS

3.11

Divi. Yield

0

FRESITA PROTEINS LIMITED Corporate Action

7 Sep 2026

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 07 Sep, 2026

arrow

7 Sep 2026

12:00 AM

BookCloser

arrow

31 Aug 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

6 Jul 2026

12:00 AM

EGM

arrow

FRESITA PROTEINS LIMITED NEWS AND UPDATE

No Record Found

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FRESITA PROTEINS LIMITED SHAREHOLDING SNAPSHOT

01 Oct, 2026|03:45 PM
Jun-2026Apr-2026Mar-2026Dec-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 80.65%

Foreign: 0.00%

Indian: 80.65%

Non-Promoter- 19.34%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 19.34%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

FRESITA PROTEINS LIMITED FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

9.75

2.5

2.5

2.5

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

76.45

-0.13

-0.13

-0.15

Net Worth

86.2

2.37

2.37

2.35

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

11.35

5.47

5.65

6.17

yoy growth (%)

107.31

-3.04

-8.53

199.68

Raw materials

-10.98

-5.12

-5.47

-5.95

As % of sales

96.66

93.56

96.91

96.42

Employee costs

-0.12

-0.09

-0.26

-0.21

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

0.06

0.17

-0.36

-0.19

Depreciation

0

0

-0.01

-0.01

Tax paid

-0.08

-0.13

0.03

0.05

Working capital

0.05

0.08

-0.55

-0.02

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

107.31

-3.04

-8.53

199.68

Op profit growth

-111.89

-149.23

115.01

33.14

EBIT growth

-63.7

-147.16

104.75

27.62

Net profit growth

-161.6

-109.95

150.46

-14.03

View Ratios

No Record Found

FRESITA PROTEINS LIMITED Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,900.25

117.993,92,528.59-890.340.045,953.89574.68

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

1,378.75

38.1548,394.13394.150.631,068.7398.55

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

873.25

267.0539,641.3228.690176.3642.7

Redington Ltd

REDINGTON

407.05

23.3131,822.13321.011.4720,753.267.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

430.85

58.7814,046.7584.310.69696.3242.84

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT FRESITA PROTEINS LIMITED

Management

Register Office

Registrar Office

Independent Director

Dhairya Thakkar

Company Sec. & Compli. Officer

Namrata Karwa

Managing Director

Shirish Dhirajlal Savaliya

Chairperson & Additional Direc

Yagnik Arvindbhai Satasiya

Independent Director

Minal Surendra Jain

Registered Office

2nd Flr 2 Sai Collection bldg,

Bus Stand Rd Police Control Rm,

Rajasthan - 301001

Tel: 91-144-2881392

Website: http://www.sardaproteins.com

Email: sardaproteins@yahoo.com

Registrar Office

Narang Tower,

44 Community Centre, Naraina Ind Area,

New Delhi-110028

Tel: 91-11-41410592-94

Website: www.linkintime.co.in

Email: delhi@linkintime.co.in

Summary

Sarda Proteins Limited was incorporated on December 03, 1991. The Company is mainly engaged in trading of Edible Oils and Agri Commodities, which includes wheat, Oil Seeds, Grains, Edible Oil, etc. Th...
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Reports by FRESITA PROTEINS LIMITED

Company FAQs

The FRESITA PROTEINS LIMITED shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹142.3 today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of FRESITA PROTEINS LIMITED is ₹127.73 Cr. as of 01 Oct ‘26
The PE and PB ratios of FRESITA PROTEINS LIMITED is 48.15 and 1.57 as of 01 Oct ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a FRESITA PROTEINS LIMITED stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of FRESITA PROTEINS LIMITED is ₹59.95 and ₹174.65 as of 01 Oct ‘26
FRESITA PROTEINS LIMITED's CAGR for 5 Years at 30.22%, 3 Years at 52.77%, 1 Year at 34.01%, 6 Month at 77.27%, 3 Month at 60.81% and 1 Month at 61.62%.
The shareholding pattern of FRESITA PROTEINS LIMITED is as follows:
Promoters - 80.66 %
Institutions - 0.00 %
Public - 19.34 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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